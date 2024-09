Le indagini di Roy Grace episodio Una morte in diretta su Giallo: trama, cast e curiosità

Domenica 15 settembre, Giallo trasmesse l’episodio intitolato Una morte in diretta de Le indagini di Roy Grace. La rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre propone la puntata in prima serata, dalle 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace Una morte in diretta, regista e dove è girata

Le indagini di Roy Grace è una produzione originale della Gran Bretagna, dove ha debuttato nel marzo del 2021. L’appuntamento odierno è il primo della seconda stagione. Quest’ultima è formata da quattro episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 90 minuti. Giallo, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone uno alla settimana, nel prime time della domenica.

Le società che hanno realizzato Le indagini di Roy Grace sono Second Act Productions, Vaudeville Productions e Tall Story Pictures. La sceneggiatura, basata sugli omonimi romanzi di Peter James, è scritta da Russel Lewis. La regia, invece, è firmata da Julia Ford, Brian Kelly e Kate Saxon. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, concentrandosi in particolare nei pressi della città di Brighton and Hove.

Le indagini di Roy Grace Una morte in diretta, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno de Le indagini di Roy Grace, i protagonisti sono chiamati a recarsi in un campo. Qui, infatti, sono stati ritrovati dei resti umani, appartenenti ad una giovane ragazza scomparsa tempo prima. Le forze dell’ordine effettuano tutti i rilievi del caso e il personaggio principale si convince, sin da subito, che la vicenda sia collegata a due omicidi avvenuti in precedenza. Il detective vorrebbe seguire tale pista investigativa, ma deve convincere i suoi superiori, che non credono alla sua intuizione.

Spoiler finale

Intanto, durante la puntata della serie, un uomo d’affari chiamato Zack si trova a bordo di un treno quando trova una chiavetta usb. Subito si mette alla ricerca del legittimo proprietario, senza successo. Decide, allora, di provare ad osservare il contenuto di tale dispositivo. Così facendo, diventa il testimone oculare di un omicidio avvenuto in tempo reale nel dark web. Il killer intima Zack e gli altri telespettatori a non avvertire la polizia.

Le indagini di Roy Grace Una morte in diretta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di oggi de Le indagini di Roy Grace, in onda su Giallo domenica 15 settembre, a partire dalle ore 21:25.