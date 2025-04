Martedì 15 aprile prende il via una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, visibile su Real Time, inizia alle 21:25 circa.

Primo Appuntamento 15 aprile, Natasha cena con Federico

A Primo Appuntamento del 15 aprile arriva Natasha. Ha 25 anni, è originaria della Puglia e, nella vita, lavora come interior designer. Ha la grande passione per la danza latina. Afferma: “Non so perché sono single, forse perché sono difficile, un po’ panterona e molto esuberante e questo, secondo me, fa paura agli uomini“. Ricerca una persona sistemata dal punto di vista estetico e con cervello.

Cena con Federico, 25enne anch’esso pugliese. Lavora come idraulico, ha una ditta tutta sua e nel tempo libero gioca a calcio, nel ruolo di portiere. Assicura: “Credo di avere grande stile nel vestire“. Entrambi sono molto legati alla loro terra, al punto da dedicare il loro primo brindisi alla Puglia.

Eva con Andrea

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi arriva Eva. Ha 53 anni, è della provincia di Milano ed è un ottico, nonché store manager. La sera si scatena e si dedica alla sua grande passione, ovvero la musica rock: “Non riesco a contare il numero di concerti ai quali ho partecipato, amo molto quegli ambienti“. Spera di incontrare, grazie allo show, un uomo che sia “un animale da palcoscenico“, capace di divertirsi senza, tuttavia, risultare ridicolo. Eva passa la serata con il milanese Andrea, impiegato nel settore dei trasporti. Ha 50 anni ed in passato ha lavorato in qualità di barman nei locali notturni. Anche lui ha partecipato a molti concerti ed assicura: “Mi sono divertito molto e ho vissuto“.

Altro single della puntata di oggi è il giovane Nico. Ha 22 anni, è delle Marche ma da un anno vive a Milano, dove fa il responsabile di un negozio di fast food. Prima d’ora non ha mai fatto un appuntamento al buio. Dà grande importanza all’amore, sin da bambino ha dovuto affrontare grandi responsabilità, al punto da finire in una famiglia affidataria. Nico incontra Riccardo, 29enne di Voghera ed impiegato operativo. Ama viaggiare e si definisce “romantico” e “sognatore”.

Primo Appuntamento 15 aprile, Bruna e Mario

Infine, durante Primo Appuntamento del 15 aprile arrivano Bruna e Mario. La prima è di Caserta, non vuole dire la propria età e ha molte passioni, fra tutte quelle del viaggio e della danza. Ha un carattere molto difficile ed assicura: “Uscire con me è come andare a teatro, ma senza pagare“. Il secondo ha 67 anni, è napoletano ma vive a Roma. Da sempre adora ballare ed afferma: “Arrivo all’appuntamento tranquillo, spero di conoscere una donna in possesso di grazie“.