Martedì 22 aprile, Giallo propone la puntata La stretta del morto de Le indagini di Roy Grace. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è proposta dalle 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace La stretta del morto, regista e dove è girata

Le indagini di Roy Grace è realizzata dalle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions.

Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna. La sceneggiatura è firmata da Ben Court, Ed Withmore e Caroline Ip. La trama, invece, è di John Alexander, Isher Sahota e William Sinclair.

La terza stagione, iniziata in prima visione in chiaro su Giallo la scorsa settimana, ha debuttato, sull’emittente britannica ITV, nel 2023. Il capitolo è composto da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. La rete, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, il martedì dalle ore 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace La stretta del morto, la trama

Nel corso della puntata di oggi de Le indagini di Roy Grace, per il protagonista e il resto della sua squadra si prospetta una nuova, molto complessa indagine.

Grace, in compagnia di Branson, si reca nel luogo in cui, almeno in apparenza, si è appena verificato un grave incidente stradale. Una volta sul posto, i detective scoprono che il sinistro ha causato una vittima, una giovane studentessa universitaria originaria degli Stati Uniti. Le forze dell’ordine eseguono i primi rilievi sulla scena e, da subito, alcuni dettagli attirano la curiosità di Grace. Quest’ultimo si convince che, in realtà, non è stato un incidente stradale, bensì un omicidio.

Spoiler finale

Ben presto, durante l’episodio La stretta del morto, Roy Grace si trova costretto a dare la caccia ad un killer, che sembra prendere di mira tutte le persone coinvolte nel sinistro. L’unica a rimanere ancora in vita è Carly Chase, una mamma single che finisce sotto protezione. L’unico modo per salvarla, però, è riuscire ad individuare il movente ed arrestare l’omicida.

Le indagini di Roy Grace La stretta del morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui terza stagione prosegue con una nuova puntata oggi, martedì 22 aprile, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.