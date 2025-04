Martedì 29 aprile, Giallo propone la puntata Non ancora morti de Le indagini di Roy Grace. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è proposta dalle ore 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace Non ancora morti, regista e dove è girata

Le società che firmano la realizzazione de Le indagini di Roy Grace sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions.

Con la puntata odierna, che ha una durata di circa un’ora e mezza, giunge al termine la terza stagione. Essa è proposta in prima visione in chiaro in Italia su Giallo. Nel Regno Unito, ha invece debuttato nel 2023, sull’emittente ITV.

Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna. La sceneggiatura è firmata da Ben Court, Ed Withmore e Caroline Ip. La trama, invece, è di John Alexander, Isher Sahota e William Sinclair. In patria hanno già mandato in onda sia la quarta che la quinta stagione, che prossimamente potrebbero sbarcare nel nostro paese.

Le indagini di Roy Grace Non ancora morti, la trama

Nel corso di Non ancora morti, il protagonista Roy Grace è costretto a lavorare per cercare di risolvere un misterioso caso che coinvolge Gaia Lafayette. Quest’ultima è una stella nascente della musica britannica, che ha ricevuto, insieme alla sua band, l’occasione di partire a Los Angeles ed ottenere la popolarità internazionale.

Lafayette, entusiasta, annuncia tale notizia ai suoi fan, ma poche ore dopo rimane coinvolta in un grave attacco. Grace e Branson indagano per far luce sulla vicenda, convinti che ci sia qualcuno intenzionato a far del male a Gaia per bloccare sul nascere la sua carriera. Il lavoro dei protagonisti, tuttavia, si riserva decisamente più difficile del previsto.

Spoiler finale

Nel frattempo, la squadra guidata da Roy Grace è impegnata anche su un altro, misterioso caso. All’interno di un allevamento di maiali posto nel Sussex, infatti, è effettuata una macabra scoperta, che pone sottopressione il personaggio principale, che per affrontare al meglio le due vicende è costretto a dividere la sua squadra di agenti.

Le indagini di Roy Grace Non ancora morti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui terza stagione giunge al termine con l’ultima puntata oggi, martedì 29 aprile, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.