Lunedì 5 maggio, Canale 5 manda in onda la seconda puntata di Maria Corleone 2. La fiction, appartenente al genere poliziesco, inizia alle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Maria Corleone 2 seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della seconda stagione di Maria Corleone sono la Taodue e la Clemart.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della produzione sono Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli.

La regia, invece, è firmata da Mauro Mancini. La seconda stagione è composta da quattro episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 100 minuti. La rete ammiraglia del Biscione ne propone uno alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Le riprese si sono svolte a Milano, Roma e in varie località della Sicilia, concentrandosi soprattutto nei dintorni di Palermo. Il secondo capitolo è iniziato con ascolti non esaltanti. Il 29 aprile scorso, infatti, la puntata ha convinto 2,1 milioni di telespettatori, con il 12,1% di share.

Maria Corleone 2 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata della serie, Sandra continua la sua fuga in compagnia del piccolo Giovannino. La donna è contattata da Maria (che ha il volto di Rosa Diletta Rossi), ma non sembra intenzionata a rivelare neanche alla protagonista la località nella quale intende nascondersi.

Intanto, Don Luciano decide di occuparsi in prima persona della minaccia per i suoi affari rappresentata da Lombardo, a capo di un traffico internazionale di droga.

Spoiler finale

Maria e Stefano, durante l’appuntamento del 6 maggio, si impegnano per salvare la Lady by Corleone dal fallimento. Stefano, però, continua ad essere distratto dalla sua vita privata, in quanto prova un sentimento sempre più forte nei confronti di Beatrice.

Infine, il personaggio principale si sente minacciata da Zerilli e decide di mettersi sulle sue tracce. Tuttavia, opta per non dirlo a nessuno e fare tutto da sola.

Maria Corleone 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Maria Corleone 2, la cui nuova puntata è visibile anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.