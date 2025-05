La seconda stagione della serie tv turca Thank You Next 2, creata da Ece Yörenç, è un dramma sentimentale e thriller che continua a seguire le vicende della brillante avvocata Leyla Taylan. La serie va in onda su Netflix e ha debuttato il 9 maggio 2024, con una stagione composta da 8 episodi.

I protagonisti della serie sono Leyla Taylan, interpretata da Serenay Sarıkaya, e Cem Murathan, interpretato da Hakan Kurtaş. Accanto a loro, un cast di talento che include Metin Akdülger, Meriç Aral, Esra Ruşan, Ahmet Rıfat Şungar, Boran Kuzum, Efe Tunçer, Cem Güler, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülcan Arslan, Bilgi Aydoğmuş, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç e Selçuk Borak.

Regia e produzione della serie tv Thank You Next 2

La regia di Thank You Next 2 è affidata a Bertan Basaran, mentre la sceneggiatura è scritta da Ece Yörenç.

La serie è prodotta da Ay Yapım, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di Thank You Next 2 si sono svolte in Turchia, principalmente a Istanbul, sfruttando le atmosfere sofisticate della città per enfatizzare il contesto della serie.

Istanbul : molte scene sono state girate in ambientazioni urbane e residenziali, creando un contrasto tra lusso e realtà quotidiana.

: molte scene sono state girate in ambientazioni urbane e residenziali, creando un contrasto tra lusso e realtà quotidiana. Quartiere di Beşiktaş : utilizzato per le sequenze legate alla vita sociale di Leyla e alle sue indagini legali.

: utilizzato per le sequenze legate alla vita sociale di Leyla e alle sue indagini legali. Hotel di lusso: scelto per le scene legate al caso di divorzio di Tuba Tepelioğlu, che gioca un ruolo chiave nella trama.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, perfetta per il tono della serie.

Trama della serie tv Thank You Next 2

Dopo aver superato la dolorosa ferita del tradimento del suo primo amore, Leyla Taylan prosegue con determinazione la sua brillante carriera di avvocata. Nella seconda stagione, un nuovo caso di alto profilo si presenta sulla sua scrivania, destinato a catturare l’attenzione pubblica: il divorzio della celebre terza moglie Tuba Tepelioğlu, un evento mediatico ribattezzato immediatamente “il caso dell’anno”.

A contendersi la causa con Leyla si presenta Cem Murathan, un uomo dal fascino innegabile ma dalla personalità narcisista, un vero e proprio “serial divorziatore” con ben tre matrimoni falliti alle spalle in soli quindici anni. Leyla, con la sua consueta professionalità e un’incrollabile dedizione alla giustizia, si impegna a difendere con tutte le sue forze gli interessi della sua cliente Tuba. Tuttavia, man mano che il caso si fa più intricato e le dinamiche tra le parti emergono in tutta la loro complessità, il coinvolgimento personale di Leyla rischia di superare i confini professionali, minacciando di far deflagrare la situazione in modi inaspettati.

Spoiler finale

La serie si addentra con un mix avvincente di intensità emotiva e acuta ironia nelle intricate dinamiche delle relazioni moderne, esplorando le sottili trame del potere, le oscure strategie della manipolazione e la fragile autenticità dei sentimenti. Attraverso il confronto tra Leyla e Cem, e le ripercussioni del loro scontro professionale e personale, emergono interrogativi universali sulla natura dell’amore, sulla complessità dei rapporti di coppia e sulla difficile ricerca di un equilibrio tra ragione e sentimento in un mondo in continua evoluzione.

Thank You Next 2: il cast completo della serie tv

Ecco il cast principale della serie Thank You Next 2 con i rispettivi personaggi: