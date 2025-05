Mercoledì 14 maggio si svolge la finale di Coppa Italia 2024-2025. La partita, come tutte quelle della competizione, è in onda in diretta sulle reti Mediaset.

Finale Coppa Italia 2024-2025, a contendersi il titolo ci sono il Milan e il Bologna

La finale di Coppa Italia 2024-2025 prende il via alle 21:00 e si svolge presso lo Stadio Olimpico di Roma. A contendersi la vittoria del prestigioso trofeo vi sono il Milan e il Bologna. Due team che arrivano al match con uno stato di forma decisamente differente.

I rossoneri, reduci da tre vittorie di fila, sono costretti a vincere per salvare la stagione. Nella classifica di campionato sono lontani dalle zone che garantirebbero loro la qualificazione alle competizioni europee. In caso di vittoria della coppa, però, otterrebbero matematicamente l’accesso alla prossima Europa League.

Nella medesima situazione vi è anche il Bologna. I rossoblù non vincono da tre incontri consecutivi e si trovano attualmente settimi in classifica. Un posizionamento che non dà garanzie in merito alla qualificazione alle coppe.

La diretta su Canale 5

Il Milan, quest’anno già vincitore della Supercoppa Italiana, ha vinto la Coppa Italia in totale cinque volte, l’ultima nella stagione 2002-2003. In seguito si è qualificato per due volte alla finale, ma ha perso in entrambe le occasioni. Il Bologna, invece, ha sollevato al cielo il trofeo solo due volte, nel 1970 e nel 1974.

Milan-Bologna, finale di Coppa Italia 2024-2025, è proposta in diretta e in esclusiva solamente su Canale 5. Per l’occasione, cambia la programmazione tv della rete ammiraglia del Biscione. In access prime time, subito dopo la fine del TG5, prende il via la versione ridotta di Striscia la Notizia!, che termina alle 20:40 circa, quando inizia il collegamento con il pre-partita dell’appuntamento.

Finale Coppa Italia 2024-2025, chi sono i telecronisti

Mediaset ha deciso di affidare il commento della finale di Coppa Italia alla coppia composta da Massimo Callegari e da Massimo Paganin. Gli inviati presenti a bordocampo, invece, sono Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Gli appassionati possono seguire la fase del riscaldamento, in diretta dalle 20:00, sul canale 20. L’approfondimento che precede il match è guidato da Monica Bertini e Mino Taveri. I due sono al timone anche del post-partita, che invece prende il via su Canale 5 subito dopo il triplice fischio finale. Ospiti di tale spazio sono Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari, che analizza i casi di moviola. Il faccia a faccia fra Milan e Bologna è fruibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.