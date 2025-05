Lunedì 19 maggio, Rai 1 propone la puntata Angelo che sei il mio custode di Gerri. Quello odierno è il terzo appuntamento della fiction, che appartiene al genere poliziesco.

Gerri Angelo che sei il mio custode, regista e dove è girata

Angelo che sei il mio custode è la penultima puntata della prima stagione di Gerri. Il finale di stagione, infatti, è previsto per la prossima settimana, lunedì 26 maggio.

Le società che firmano la realizzazione della fiction sono la Cattleya (appartenente al gruppo ITV Studios) e Rai Fiction. Il progetto, inoltre, può contare sul sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e di Puglia Promozione.

Girata ed ambientata in Puglia, la regia è firmata da Giuseppe Bonito. La sceneggiatura, invece, è scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, che per creare la trama hanno preso spunto dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni E/O.

Gerri Angelo che sei il mio custode, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno della serie, il protagonista e il suo team tornano ad occuparsi dei casi inerenti la sparizione dei minori. La ritrovata attenzione verso tale caso deriva dal ritrovamento di alcune ossa, che secondo i primi accertamenti effettuati dagli specialisti apparterrebbero ad un giovane ragazzo. Per riuscire a scoprire l’identità della vittima, Gerri e Lea decidono di studiare gli archivi e ricercare i casi di scomparsa del passato.

Ben presto, però, una telefonata convince Gerri a seguire un’altra pista investigativa, con la convinzione che questa possa portare alla risoluzione della vicenda.

Spoiler finale

Durante Angelo che sei il mio custode, i personaggi principali ricevono la denuncia di scomparsa di un altro bambino. Temono subito per la sua vita e si attivano immediatamente per ritrovarlo e salvargli la vita. Infine, non accenna a diminuire la tensione fra il protagonista e Lea, che dopo quello che è accaduto negli scorsi episodi non sa se come comportarsi con il collega.

Gerri Angelo che sei il mio custode, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Gerri, la cui prima stagione procede con un nuovo appuntamento oggi, lunedì 19 maggio, dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.