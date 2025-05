Lunedì 19 maggio, Canale 5 manda in onda Il Volo Tutti per uno-Viaggio nel tempo. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti speciali dedicati al trio musicale, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il Volo Tutti per uno-Viaggio nel tempo, nell’esordio conduce Antonella Clerici

Il progetto dal titolo Il Volo Tutti per uno, ideato da Michele Torpedine, giunge quest’anno alla terza edizione. La società che gestisce l’organizzazione e la realizzazione dello show è la Friends TV, che lavora per conto di Mediaset. La regia è affidata a Luigi Antonini.

L’edizione sottotitolata Viaggio nel tempo de Il Volo Tutti per uno è composta da tre prime serate. Esse sono visibili per altrettanti lunedì, sulla rete ammiraglia del Biscione. Ogni puntata è guidata da un conduttore differente. Per il debutto del 19 maggio è presente Antonella Clerici, volto di spicco della Rai ed eccezionalmente in onda su Mediaset.

Il Volo Tutti per uno-Viaggio nel tempo, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.

La celebrazione della musica e della cultura italiana

Durante l’evento Tutti per uno-Viaggio nel tempo, i protagonisti de Il Volo mirano a celebrare la musica e la cultura italiana. Dalla splendida location del Palazzo Te di Mantova, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble portano sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da ospiti, sia nazionali che internazionali.

Nella scaletta dello show, il trio di artisti eseguono, rigorosamente dal vivo, i brani del loro repertorio, oltre ad alcune cover scelte per permettere al pubblico a casa di effettuare un immaginario viaggio nel tempo nella storia della musica. Il tutto, ovviamente, è arricchito da ricordi personali ed aneddoti dei tre cantanti e dei loro ospiti.

Il Volo Tutti per uno-Viaggio nel tempo, gli ospiti del debutto

Nella prima puntata de Il Volo Tutti per uno-Viaggio nel tempo salgono sul palco numerosi ospiti. In primis c’è Eros Ramazzotti, fra le voci italiane più conosciute ed apprezzate al mondo, capace di vendere oltre 70 milioni di dischi. Spazio, poi, ad altre due istituzioni della musica italiana ed internazionale, ovvero Fiorella Mannoia e il tenore e direttore d’orchestra Placido Domingo.

Calcano il palco in compagnia del trio di artisti anche Malika Ayane, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Gaia, reduce dal successo sanremese con Chiamo io chiami tu. Infine, per uno spazio di leggerezza ed ironia, arriva Giorgio Panariello.