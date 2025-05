Martedì 13 maggio, Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, è visibile la seconda puntata de Le indagini di Roy Grace 4. La serie appartiene al genere poliziesco ed è in onda in prima serata, dalle ore 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace 4 seconda puntata, regista e dove è girata

Le indagini di Roy Grace appartiene al genere poliziesco. Le società che firmano la realizzazione del titolo sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions.

La puntata odierna è la seconda della quarta stagione, iniziata su Giallo, in prima visione, la scorsa settimana. Nel Regno Unito, dove la serie è realizzata e girata, tale capitolo ha debuttato, sull’emittente locale ITV, nel mese di luglio dell’anno scorso.

La quarta stagione è composta da quattro appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora e mezza e Giallo, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time del martedì.

La sceneggiatura è firmata da Ben Court, Ed Withmore, Jess Williams, Russell Lewis e Caroline Ip. La regia, invece, è di Brian Kelly, Dan Zeff, Kate Saxon e Bille Eltringham.

Le indagini di Roy Grace 4 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata de Le indagini di Roy Grace 4, il protagonista, affiancato dai fedeli collaboratori, si reca nel Sussex, dove è chiamato sul luogo del ritrovamento di un corpo senza vita.

La vittima è stata uccisa, ma la dinamica dei fatti è decisamente bizzarra e sui generis, al punto da attirare l’attenzione dei detective.

Poco tempo dopo, in città, si verificano nuovi omicidi e casi di sparizioni, anch’essi con una dinamica decisamente bizzarra. Il protagonista, seppur non vi siano indicazioni in tal senso, inizia a sospettare che le varie vicende siano, in realtà, collegate fra loro.

Spoiler finale

L’indagine, durante la seconda puntata della quarta stagione della produzione seriale, si concentra, ben presto, su un unico sospettato. Si tratta di Bryce Laurent, un abile mago, sviluppato soprattutto nei trucchi di manipolazione e persuasione. Tuttavia, riuscire a dimostrare il suo effettivo coinvolgimento si dimostra essere un lavoro decisamente arduo.

Le indagini di Roy Grace 4 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le indagini di Roy Grace, la cui quarta stagione procede con un nuovo appuntamento oggi, martedì 13 maggio, a partire dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.