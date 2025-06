Si intitolano Segui il gatto e Nella gabbia i primi due appuntamenti di Mademoiselle Holmes 2. La seconda stagione della serie tv, appartenente al genere poliziesco, è proposta dalle ore 21:10 circa su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Mademoiselle Holmes 2 Segui il gatto, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Mademoiselle Holmes 2 sono le Marysol, la Ad Astra, TF1 e la RTBF. Co-produzione della Francia e del Belgio, la seconda stagione ha debuttato, poche settimane fa, sulla rete locale belga RTL TVI.

Creata da Victoria Spennato, Mademoiselle Holmes 2 è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 55 minuti. La rete del digitale terrestre Giallo ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Le riprese si sono svolte in varie località della Francia. Coloro che firmano la regia degli appuntamenti sono Christophe Delpias e Sandra Perrin. La sceneggiatura, invece, è scritta da Victoria Spennato, Laetitia Kugler, Laure Mentzel e Melusine Laura Raynaud.

Mademoiselle Holmes 2 Segui il gatto, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Segui il gatto di Mademoiselle Holmes 2, i protagonisti Samy e Charlie si imbattono, per strada, nel corpo privo di vita di una donna. Tutti gli approfondimenti svolti sulla scena del crimine sembrano indicare ad una morte naturale. Charlie, però, non crede a tale ipotesi ed inizia ad indagare. Per farlo, si concentra sui vari graffi di gatto che la vittima presenta sul petto. Nel frattempo, il personaggio principale riceve importanti aggiornamenti in merito al caso della morte di April Moriarty.

Nella gabbia, la trama

In seguito, la serata con Mademoiselle Holmes procede con l’episodio Nella gabbia. Durante questo, un uomo che praticava abitualmente sport è rinvenuto privo di vita in una palestra. In apparenza si tratta di un attacco di cuore, ma i poliziotti decidono comunque di investigatore. Così facendo, fanno una scoperta sconvolgente sulla vittima. Quest’ultima, infatti, conduceva una doppia vita. Di giorno era il contabile Jerome, mentre di notte diventava Daniel, un lottatore di MMA. I protagonisti si recano nel centro sportivo che frequentava l’uomo e, una volta qui, incontrano una loro vecchia conoscenza.

Mademoiselle Holmes 2 Segui il gatto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Mademoiselle Holmes 2.