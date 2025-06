Mercoledì 11 giugno prendono il via gli Europei di calcio Under 21. La competizione, dedicata alle giovani promesse del calcio europeo, ha fra le protagonista l’Italia.

Europei di calcio Under 21, la competizione si svolge in Slovacchia

Gli Europei di calcio Under 21 si svolge, nell’edizione del 2025, in Slovacchia. Le partite, al via l’11 giugno, procede con la fase a gironi fino al 18 giugno prossimo. Il 21 e il 22 giugno è la volta dei quarti di finale, dai quali emergono i nomi delle compagini protagoniste delle semifinali, che si svolgono il 25 e il 26 giugno.

Infine, il 28 giugno è in programma la finalissima. Essa si svolge presso il Tehelné pole, impianto sportivo capace di ospitare fino a 22 mila tifosi e posto a Bratislava. Fra le nazionali più temibili della competizione c’è l’Inghilterra, team campione d’Europa in carica.

L’Italia di Carmine Nunziata nel girone con Spagna, Slovacchia e Romania

Agli Europei di calcio Under 21 è presente anche l’Italia. Gli Azzurrini sono guidati da Carmine Nunziata, che ha convocato, in vista dell’importante torneo, molti dei giocatori che, due anni fa, sono riusciti ad arrivare al secondo posto nei Mondiali Under 20.

Nel sorteggio, l’Italia è stata inserita all’interno del gruppo A. Un raggruppamento che rischia di mettere a dura prova i nostri portacolori, che devono affrontare la Romania, nel primo impegno previsto per mercoledì 11 giugno, dalle ore 21:00. Alla stessa ora, ma sabato 14 giugno, i ragazzi guidati da Nunziata devono cercare di avere la meglio sui padroni di casa della Slovacchia.

Infine, martedì 17 giugno dalle 21:00, per l’Italia c’è l’ostacolo rappresentato dalla Spagna, che dodici mesi fa, nei Giochi Olimpici di Parigi, sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro.

Qualora gli Azzurrini riuscissero a centrare la qualificazione ai quarti di finale, dovranno scendere nuovamente in campo il 21 giugno prossimo.

Europei di calcio Under 21, la programmazione tv

Gli Europei di calcio Under 21 sono trasmessi, nel nostro paese, in diretta e in chiaro sulla Rai. In particolare, tutte le partite dell’Italia sono visibili, in live, su Rai 2, precedute e seguite da brevi spazi di approfondimento, guidati da Francesca Spaziani Testa e Ubaldo Righetti. Inoltre, per tutto l’arco della fase a gironi, oltre ai match della Nazionale, sono proposte altre tre sfide, fruibili solamente in streaming tramite l’applicazione gratuita Rai Play. La telecronaca è di Luca De Capitani ed Antonio Di Gennaro.

L’intera fase ad eliminazione a diretta, ovvero quella composta dai quarti di finale, dalle semifinali e dalla finale, è inserita nella programmazione della TV di Stato, sia tramite Rai 2 che Rai Play.