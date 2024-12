Chicago PD episodi Inventario e Ancora di più su Italia 1: trama, cast e curiosità

Inventario ed Ancora di più sono i titoli degli ultimi due episodi di Chicago PD. L’undicesima stagione, dunque, chiude i battenti con gli appuntamenti odierni, trasmessi su Italia 1 dalle ore 21:20 circa.

Chicago PD Inventario, regista e dove è girata

Chicago PD 11 è una produzione originale delle società Wolf Universal ed Universal Television. Fra i vari registi che si sono alternati dietro la macchina da ripresa ci sono Chad Saxton, Takashi Doscher, Lisa Robinson, Victor Macias, Eric Laneuville e Nicole Rubio.

Gli sceneggiatori, invece, sono Gwen Sigan, Gavin Harris, Tiffany Bratcher, Matthew Browne e Scott Gold. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove è ambientata anche la trama. Le case di produzione del titolo hanno già confermato l’arrivo, nelle prossime settimane, delle puntate inedite della dodicesima stagione.

Chicago PD Inventario, la trama

Nel corso di Inventario di Chicago PD, i protagonisti sono impegnati in un caso decisamente delicato. I poliziotti arrestano una donna di nome Kiki. Quest’ultima è accusata del reato di concorso in omicidio. Viene interrogata dai personaggi principali, che rimangono sorpresi nel momento in cui ascoltano la versione dell’indiziata. A suo dire, in città vi sarebbe in azione un serial killer che, nella vita di tutti i giorni, lavora come poliziotto. Le indagini portate avanti dalla squadra guidata da Hank Voight permettono di riaprire un caso risalente a qualche anno prima e che non è mai stato risolto.

Ancora di più, la trama

La serata del 26 agosto con Chicago PD, l’ultima per l’undicesima stagione, termina con l’episodio intitolato Ancora di più. I protagonisti devono impegnarsi al massimo per salvare la vita del sergente Voight, rapito dal serial killer Matson al quale stava dando la caccia. Quest’ultimo fa di tutto pur di costringere il protagonista a mettersi in contatto con Hailey, facendo leva sul rapporto che c’è fra i due. La vicenda, inevitabilmente, provoca ampio turbamento soprattutto in Upton. La detective medita di prendere una decisione molto importante, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Chicago PD Inventario, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’undicesima stagione di Chicago PD, serie poliziesca i cui ultimi due appuntamenti sono in onda oggi dalle 21:20 su Italia 1 e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.