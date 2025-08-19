Si intitolano Un nuovo inizio, Giubbe rosse ed Aspettando la battuta finale i primi tre episodi di Watson. La nuova serie tv di Canale 5 prende il via martedì 19 agosto, dalle ore 21:20 circa.

Watson Un nuovo inizio, regista e dove è girata

Watson è la versione contemporanea di una delle detective story più importanti al mondo, ovvero quella di Sherlock Holmes. La sceneggiatura, infatti, è tratta dalle celebri opere di Arthur Conan Doyle.

La produzione mischia il giallo con il medical drama ed è realizzata dalle Kapil Entertainment e CBS Studios. Creata da Craig Sweeney, la regia è affidata a Larry Teng.

Le riprese si sono svolte in varie località del Canada. Sono tredici gli appuntamenti che compongono la prima stagione.

Watson Un nuovo inizio, la trama

La trama di Watson prende il via a sei mesi di distanza dalla morte di Sherlock Holmes, giunta per mano di Moriarty. Il protagonista riprende la sua professione di medico ed apre la clinica Holmes Clinic con l’obiettivo di curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili. Quando scopre che Moriarty è ancora vivo e vegeto, però, il personaggio principale decide di recuperare la sua vita precedente da detective, determinato a consegnare alla giustizia l’uomo che ha tolto la vita ad Holmes.

Nell’appuntamento dal titolo Giubbe rosse, invece, Watson si ritrova costretto a prendere in cura un uomo che ha subito un tentato omicidio e che presenta un proiettile conficcato in testa. Ben presto, il personaggio principale comprende che il paziente nasconde qualcosa di losco.

Aspettando la battuta finale, la trama

Nel corso dell’episodio Aspettando la battuta finale, Watson si occupa di un’aspirante attrice comica, che nel bel mezzo di un suo spettacolo ha perso i sensi. Giunta in ospedale, la degente dichiara di soffrire di epilessia, ma per l’equipe sanitaria la realtà è un’altra. Intanto, durante il caso, anche le condizioni del protagonista stesso preoccupano l’intera struttura ospedaliera. Watson, infatti, ha uno svenimento con conseguente nuovo trauma cranico, in seguito al quale inizia ad avere allucinazioni su Sherlock Holmes e Moriarty.

Watson Un nuovo inizio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Watson, al via su Canale 5 il 19 agosto e fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.