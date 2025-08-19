Sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix è visibile la docuserie America’s Team I Dallas Cowboys di Jerry Jones. Oltre che in Italia, il contenuto è fruibile in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

America’s Team I Dallas Cowboys di Jerry Jones, regista e dove è girata

Diffuso a livello internazionale con il titolo originale America’s Team: The Gambler and His Cowboys, il documentario è realizzato con la collaborazione di Skydance Sports, NFL Films e Stardust Frames Productions.

Coloro che hanno curato la regia sono Chapman Way e Maclain Way, che figurano anche nell’elenco dei produttori esecutivi insieme a David Ellison, John Skipper e Jon Weinbach.

Il documentario è suddiviso in otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora.

America’s Team I Dallas Cowboys di Jerry Jones, la trama

Come intuibile già dal titolo, la produzione ha come obiettivo quello di raccontare la storia della celebre squadra di football durante la proprietà di Jerry Jones.

La storia dei Dallas è molto lunga ed affonda le proprie radici al 1960, anno nel quale si sono uniti alla massima serie NFL. In breve tempo, il team è divenuto uno dei più importanti dell’intero campionato.

Jerry Jones ha acquisito i Dallas Cowboys nel 1989, per una cifra di circa 150 milioni di dollari. Nei primissimi anni della nuova gestione, la compagine ha attraversato un lungo periodo di transizione. Il neo proprietario, infatti, ha sin da subito optato per il cambio di allenatore, seguito poi da una serie di modifiche, sia nello staff tecnico che nella rosa dei giocatori.

Spoiler finale

Una volta stabilizzati, i nuovi Dallas Cowboys guidati da Jerry Jones hanno iniziato ad ottenere risultati molto positivi, riuscendo a qualificarsi all’attesissimo Super Bowl nel 1992, nel 1993 e nel 1995. Non sono altro che le prime tappe di un lungo percorso, che hanno portato la squadra ad avere un valore, nel 2015, di oltre 4 miliardi di euro.

America’s Team I Dallas Cowboys di Jerry Jones, fra gli intervistati anche George W. Bush

Durante la docuserie sono ripercorsi i momenti clou della storia recente del team mediante le immagini di archivio. Inoltre, è dato spazio alle testimonianze, in primis fornite da ex giocatori ed allenatori della NFL, come Jimmy Johnson, Troy Aikman e Michael Irvin.

Inoltre, prendono la parola l’ex Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, oltre agli imprenditori Phil Knight e Rupert Murdoch, ex Presidente della Fox.