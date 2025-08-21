La prima stagione di Watson prosegue, in Italia, con gli appuntamenti intitolati Paziente punto interrogativo, L’uomo con il torace luminoso ed Il caso della camgirl. Gli episodi sono proposti il 21 agosto in prima serata su Canale 5, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Watson Paziente punto interrogativo, regista e dove è girata

Watson, versione contemporanea della celebre opera Sherlock Holmes, è realizzata dalle società Kapil Entertainment e CBS Studios. La sceneggiatura, tratta dalle opere di Arthur Conan Doyle, è scritta da Craig Sweeney, che è anche l’ideatore del titolo.

La serie mischia il genere poliziesco a quello del medical drama. La regia, invece, è affidata a Larry Teng. Quelli odierni sono il quarto, quinto e sesto appuntamento della prima stagione. Le riprese si sono svolte in Canada.

In Italia, la serie ha debuttato martedì 19 agosto. Il titolo ha tenuto compagnia ad un milione e 300 mila telespettatori, con una share del 12,2%.

Watson Paziente punto interrogativo, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Paziente punto interrogativo della serie Watson, Sasha scopre la presenza di un profondo legame fra un suo paziente ed un cadavere che aveva dissezionato alcuni anni prima, durante gli studi della medicina. Il punto di collegamento fra le due storie è la sindrome di Cowden, rara malattia genetica che aumenta notevolmente il rischio di sviluppare tumori.

A seguire parte l’episodio L’uomo con il torace luminoso. Il protagonista Watson è chiamato a prendere in cura una paziente affetta da anemia falciforme, malattia genetica che colpisce i globuli rossi. Il personaggio principale, per cercare di salvare la degente, prende una decisione che potrebbe interrompere per sempre la sua carriera.

Il caso della camgirl

La serata in compagnia della serie Watson giunge al termine con Il caso della camgirl. Il personaggio interpretato da Morris Chestnut riceve la chiamata da parte di Stephens, che preoccupato lo informa del fatto che la sua camgirl è svenuta in diretta durante una videochiamata. Sasha, infine, si ritrova davanti ad una importante scelta personale.

Watson Paziente punto interrogativo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Watson, che prosegue con tre nuovi appuntamenti su Canale 5 giovedì 21 agosto, fruibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.