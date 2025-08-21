Il futuro televisivo di Belen Rodriguez sembra essere sempre più vicino alla Rai. Dopo il già annunciato impegno radiofonico su Rai Radio 2, per la conduttrice si prospetta anche un ritorno in televisione.

Belen Rodriguez Rai, ballerina per una notte a Ballando con le stelle

Per Belen Rodriguez, dunque, si aprono le porte della TV di Stato, proprio passando da uno dei programmi di maggior successo degli ultimi anni, ovvero Ballando con le stelle.

Il talent dedicato alla danza, guidato da Milly Carlucci, quest’anno festeggia il traguardo della ventesima edizione. La conduttrice, oltre a lavorare sul cast di concorrenti, è impegnata anche nella definizione dei vari ospiti, che nello show sono denominati ballerini per una notte.

Proprio in tale ruolo comparirà Belen Rodriguez, che dunque si cimenterà in una prova di ballo e si sottoporrà al giudizio di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Per la showgirl lo stesso destino di Barbara D’Urso?

Belen Rodriguez, dunque, segue in qualche modo le orme di Barbara D’Urso. D’altronde, anche la conduttrice, lo scorso anno, si è riaffacciata in televisione, ed in particolare su Rai 1, proprio partecipando come ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Sono passati alcuni mesi ed oggi D’Urso è una delle concorrenti annunciate della prossima edizione. Chissà se il destino sarà il medesimo anche per la showgirl sudamericana e se sarà una delle protagoniste della ventunesima edizione.

Oltre all’impegno come ospite a Ballando con le stelle, comunque, Belen Rodriguez, in autunno, debutterà su Rai Radio 2. Al momento, il titolo del suo show è ancora sconosciuto, ma dovrebbe trattarsi di un programma di interviste a personaggi celebri. Incerta anche la collocazione nel palinsesto: Rodriguez potrebbe andare in onda la mattina presto oppure nella fascia della seconda serata.

Belen Rodriguez Rai, il passato a Discovery

Nonostante non vi sia ancora nulla di ufficiale, dunque, il futuro lavorativo di Belen Rodriguez sembra essere orientato alla Rai. Incerta la sua riconferma a Discovery, dove ha lavorato la scorsa stagione con risultati non del tutto entusiasmanti. Su Real Time, infatti, ha guidato Amore alla prova, che tuttavia ha chiuso con una media di circa 261 mila telespettatori con l’1,4% di share.

In seguito ha raggiunto NOVE, dove ha guidato Only Fun Comico Show in compagnia dei PanPers. Dieci le puntate realizzate, con una media share del 3,96%. Ora, per Belen, si prospetta un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta sulla TV di Stato.