Repubblica Selvaggia: trama, cast, finale, dove è girata la serie TV in onda su Prime Video

Serena Angelucci
31 Agosto 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La serie tv thriller tedesca Repubblica Selvaggia (titolo originale: Wild Republic) è una produzione disponibile su Prime Video. In particolare, questa serie, composta da otto episodi, racconta la storia di un gruppo di giovani detenuti che partecipano a un programma di riabilitazione nelle Alpi. Tuttavia, quando la loro guida muore in circostanze misteriose, il gruppo rimane isolato e deve lottare per sopravvivere, dando così vita a una società alternativa e brutale. In definitiva, si tratta di un intenso racconto di formazione, ribellione e giustizia primitiva.

Il gruppo di giovani protagonisti della serie TV Repubblica Selvaggia in un paesaggio alpino roccioso.

Regia, produzione e protagoniste della serie TV Repubblica Selvaggia

Per quanto riguarda la regia, Markus Goller e Lennart Ruff dirigono la serie, mentre invece Arne Nolting e Jan Martin Scharf firmano la sceneggiatura. Inoltre, W&B Television e Studio Zentral curano la produzione per Prime Video Germania, con una distribuzione internazionale anche in lingua italiana.

Le protagoniste principali che animano questa avvincente storia sono:

Dove è stata girata

Passando alle location, la troupe ha girato la serie interamente in Germania, e più precisamente nelle Alpi Bavaresi, tra Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen e altre zone montane isolate. Di conseguenza, le ambientazioni naturali — come grotte, laghi, foreste e vette innevate — diventano veri e propri personaggi, contribuendo così ad aumentare la tensione narrativa e il senso di isolamento.

Uno scorcio delle Alpi Bavaresi, la suggestiva location principale in cui è stata girata la serie TV Repubblica Selvaggia.

Trama della serie TV Repubblica Selvaggia

Analizzando la trama, un gruppo di giovani detenuti partecipa a un programma sperimentale di riabilitazione in montagna. L’obiettivo, infatti, è insegnare loro la convivenza, la responsabilità e la fiducia reciproca. Tuttavia, quando la guida del gruppo muore in circostanze sospette, i ragazzi prendono una decisione drastica e scelgono di non tornare alla civiltà.

Di conseguenza, si rifugiano in una grotta e fondano una loro “repubblica”, con regole proprie e una giustizia primitiva. A questo punto, le dinamiche interne diventano sempre più tese: infatti, emergono rivalità, segreti e traumi passati. Pertanto, la natura si trasforma in un tribunale, e ogni scelta può diventare una condanna.

In definitiva, la serie esplora il confine labile tra libertà e violenza, tra redenzione e istinto, attraverso un racconto corale che mescola sapientemente il thriller psicologico e il dramma sociale.

Finale della serie TV

Per quanto riguarda il finale, il gruppo si divide: infatti, alcuni vogliono tornare alla civiltà, mentre altri desiderano difendere la loro nuova società a ogni costo. In questo caos, Kim prende il comando, ma il suo passato la perseguita. Successivamente, la tensione esplode in un confronto drammatico tra Ron e Marvin, che finalmente rivela la verità sulla morte della guida. In conclusione, la serie si chiude con un epilogo sospeso: la “repubblica” è ormai distrutta, ma l’esperienza ha cambiato per sempre i protagonisti. Pertanto, il finale lascia spazio a una riflessione profonda sul fallimento delle istituzioni e sulla fragilità dell’identità.

Una scena drammatica tratta dal finale della serie TV Repubblica Selvaggia, che mostra la tensione tra i protagonisti.

Cast completo della serie TV Repubblica Selvaggia

Per concludere, ecco l’elenco completo del cast della serie:

  • Maria Dragus: Kim
  • Merlin Rose: Ron
  • Rouven David Israel: Marvin
  • Béla Gábor Lenz: Justin
  • Camille Dombrowsky: Lindi
  • Aaron Altaras: Can
  • Emma Drogunova: Jessi
  • Eva Nürnberg: Vanessa
  • Denis Moschitto: guida del gruppo
  • Svenja Jung: assistente sociale
  • Julius Nitschkoff: Elias
  • Luna Wedler: Nora
  • Leonard Scheicher: Tom
  • Jannik Schümann: Felix

 

