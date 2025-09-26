Squadra Omicidi Spalato: Coltello alla gola è il film poliziesco croato del 2023. Lo dirige Aldo Tardozzi. Andrà in onda su Rai 2. Fa parte della serie Squadra Omicidi Spalato. È ambientato nella città dalmata. Segue le indagini del detective Petar. È alle prese con un caso brutale che scuote la comunità.

Regia, produzione e protagonisti del film Squadra Omicidi Spalato Coltello alla gola

La regia è firmata da Aldo Tardozzi. La sceneggiatura è di Milan F. Živković. La produzione è curata da HRT e Drugi Plan. Hanno entrambe sede in Croazia. I protagonisti principali sono Petar Cvirn e Goran Bogdan. Con loro ci sono anche Leona Paraminski e Ksenija Marinković. La narrazione mescola tensione e paesaggi mediterranei. E anche complesse dinamiche familiari.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Croazia. Le riprese si sono svolte principalmente a Spalato (Split). Hanno utilizzato il centro storico e il porto. E anche le colline dell’entroterra dalmata. Le location offrono scorci suggestivi. Contrastano con la brutalità del crimine investigato.

Trama del film Squadra Omicidi Spalato Coltello alla gola

Analizzando la trama, la storia inizia durante una notte d’estate. Infatti, il corpo di una giovane donna viene ritrovato. Si trova, in particolare, in un vicolo del centro di Spalato. Presenta, peraltro, evidenti segni di colluttazione. E anche un coltello conficcato alla gola. Di conseguenza, il detective Petar e la sua squadra iniziano le indagini. Scoprono, quindi, che la vittima era coinvolta in un giro losco. Un giro, infatti, di escort di lusso e ricatti politici. Nel frattempo, Lana, una profiler della polizia, individua un pattern. Questo, peraltro, collega il delitto a un caso irrisolto. Un caso, infatti, di dieci anni prima. Pertanto, le tensioni aumentano. Soprattutto quando emerge il coinvolgimento di un noto imprenditore locale. E anche quello di un ex agente dei servizi segreti.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, il colpevole si rivela essere Marko. Lui, infatti, è il fratello della vittima. Ha agito, peraltro, per vendetta. Lo ha fatto dopo aver scoperto una cosa terribile. Sua sorella, infatti, era stata costretta a prostituirsi. Costretta, in particolare, da un politico corrotto. A questo punto, Petar riesce a fermarlo. Lo ferma, infatti, durante un tentativo di suicidio. E il caso, quindi, si chiude con l’arresto del mandante. In definitiva, l’opera si chiude con Petar. Lui, infatti, osserva il mare all’alba. È consapevole, purtroppo, che la giustizia non sempre porta la pace.

Cast completo del film Squadra Omicidi Spalato Coltello alla gola

Il cast riunisce attori croati di grande intensità. Recitano in ruoli realistici e molto drammatici.