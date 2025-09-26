Le novità sul versante delle indagini sul delitto di Chiara Poggi modificano i palinsesti tv, inserendosi nella rinnovata sfida negli ascolti fra Rai e Mediaset. Su Rai 2, infatti, Milo Infante è in onda, in prima serata, con Ore 14 Sera Speciale Garlasco, proprio nello storico giorno di messa in onda, su Rete 4, del programma di cronaca Quarto Grado.

Ore 14 Sera Speciale Garlasco, le novità sull’inchiesta da mesi al centro dell’attenzione mediatica

Sia Ore 14 Sera Speciale Garlasco che Quarto Grado propongono un focus sugli ultimi sviluppi relativi all’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. L’inchiesta incentrata su Andrea Sempio e che da mesi è al centro dell’attenzione mediatica, nelle ultime ore ha avuto nuove, importantissime novità.

Come riporta Il Sole 24 Ore, la Procura di Brescia, venerdì 26 settembre, ha iscritto nel registro degli indagati Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, per l’ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l’accusa, il magistrato, nel 2017, sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio.

La scelta della TV di Stato di contro-programmare Quarto Grado

Inevitabilmente, gli ultimi sviluppi sul Delitto di Garlasco hanno avuto una grande attenzione mediatica e sono al centro della consueta puntata di Quarto Grado. Il programma, in onda tutti i venerdì su Rete 4 e guidato da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, nella serata odierna non avrebbe avuto, di fatto, una controprogrammazione, essendo l’unico di cronaca inserito all’interno dei palinsesti delle reti generaliste.

Da qui, forse, la scelta della TV di Stato di schierare eccezionalmente, per il secondo giorno di fila su Rai 2, Ore 14 Sera, spin off di Ore 14 condotto da Milo Infante, da settimane visibile il giovedì. Ieri, 25 settembre, la trasmissione ha ottenuto il 5,3%, in leggero calo rispetto alla settimana precedente, che aveva ricevuto il 5,5%. Quella fra i format di Infante e di Nuzzi è una sfida, televisivamente parlando, del tutto inedita e rappresenta un nuovo capitolo della rinnovata battaglia fra la Rai e Mediaset.

Ore 14 Sera Speciale Garlasco, fra gli ospiti Salvo Sottile

Ore 14 Sera, in occasione dello speciale dedicato al caso di Garlasco, è arricchito, in studio, da numerosi ospiti. Alcuni sono quelli che da sempre partecipano al format, fra cui la criminologa Roberta Bruzzone, da tempo presenza fissa ad Ore 14. Il conduttore dialoga con Antonio De Rensis, ovvero uno dei legali difensore di Alberto Stasi, in carcere con l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi. La diretta è arricchita da Salvo Sottile, che nelle prossime settimane tornerà su Rai 3 con il talk FarWest. Infine, ci sono il giornalista Luca Fazzo e lo scrittore Piero Colaprico.