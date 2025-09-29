Lunedì 29 settembre esordisce la seconda edizione de La Porta Magica. La trasmissione è visibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 su Rai 2.

La Porta Magica seconda edizione, le storie di rinascita e di trasformazione

Al timone de La Porta Magica, anche nella seconda edizione, c’è Andrea Delogu. L’attuale concorrente di Ballando con le stelle ha guidato anche la prima stagione, che ha debuttato in televisione ad ottobre dello scorso anno.

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime di Rai in collaborazione con CastaDiva, il programma mette al centro le storie delle persone comuni. In ogni appuntamento, fruibile anche in streaming mediante Rai Play, sono accolti alcuni ospiti. Essi sono intervistati dalla conduttrice e raccontano la loro vicenda, trovando finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita.

Per farlo, affrontano un percorso di trasformazione per rivoluzionare il loro modo di vivere, potendo fare conto sul sostegno di vari coach, esperti in numerosi campi.

Nella prima puntata sono protagonisti Florinda ed Antonia

Al centro della prima puntata de La Porta Magica, in onda il 29 settembre, è dato spazio alla storia di Florinda ed Antonia.

La prima, a 19 anni, è stata scelta per lavorare come annunciatrice della Rai, ma alla fine sua mamma non le ha permesso di intraprendere la carriera televisiva. Oggi ha 90 anni e vuole finalmente realizzare il suo sogno.

La seconda, invece, ha lavorato come infermiera e a 70 anni ha deciso di reinventarsi, avviando una carriera da maratoneta. Oggi di anni ne ha 80 e si è rivolta a Delogu per coronare il suo sogno: ballare con Simone Di Pasquale.

La Porta Magica seconda edizione, le storie della prima settimana

Nel secondo appuntamento de La Porta Magica ci sono Fabiola con i nonni Rocco e Maria Vittoria. La coppia ha vissuto un matrimonio veloce, senza feste né invitati, in quanto la famiglia di lei non l’approvava. La nipote Fabiola è determinata a far vivere, ai nonni, la festa di matrimonio che non hanno mai avuto.

Il mercoledì ci sono Sonia e Don Nicolino Sacerdote. La prima ha ballato per anni e dopo una crisi personale ha interrotto la sua attività in pista, ma ora le piacerebbe tornare a danzare. Il secondo, anni fa, ha perso l’amata Domenichina poco prima delle nozze.

Il 2 ottobre, Zenedia chiede aiuto per cambiare look e Sonia, amatissima dai bambini degli ’90 e 2000 del Lazio, vorrebbe incontrare alcuni dei suoi ex piccoli fan. Infine, venerdì 3 ottobre, Carmela cerca leggerezza dopo mesi di dolori e lutti, mentre Nazzareno, vedovo dopo 50 anni di matrimonio, è alla ricerca di una nuova compagna di ballo.