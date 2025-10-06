Lunedì 6 ottobre, Rai 1 manda in onda la puntata intitolata Il Genovese di Blanca 3. La fiction è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Blanca 3 Il Genovese, ottimi gli ascolti del debutto

Il Genovese è, dunque, la seconda puntata della terza stagione di Blanca. La fiction con protagonista l’omonimo personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta ha debuttato sette giorni fa. L’appuntamento del 29 settembre scorso ha ottenuto ascolti molto positivi, tenendo compagnia a più di 3 milioni ed 800 mila spettatori con il 23% di share.

La trama di Blanca, realizzata con la collaborazione di Rai Fiction e Lux Vide, è scritta da Mario Ruggeri ed Alessandro Sermoneta. La regia, invece, è curata da Nicola Abbatangelo. Le riprese si sono svolte, come nei precedenti capitoli, in Liguria, concentrandosi fra Genova e Camogli.

La terza stagione è composta da un totale di quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time di Rai 1.

Blanca 3 Il Genovese, la trama

Nel corso della puntata intitolata Il Genovese, la protagonista Blanca aiuta le forze dell’ordine a risolvere un intricato caso di omicidio. In particolare, il personaggio principale lavora al fianco di Liguori nell’inchiesta per far luce sulla morte di una psicologa, che lavorava per i detenuti reclusi nel carcere di Marassi. L’indagine presenta numerose difficoltà e costringe gli investigatori a lavorare duramente per arrivare alla verità.

Per Blanca, intanto, arrivano importanti novità sul versante della sua vita privata. Infatti, ha un incontro inaspettato con sua mamma Nadia. Il confronto con la madre spinge la protagonista a confrontarsi con il passato e, ben presto, trova delle risposte decisamente inaspettate.

La gelosia di Liguori

Nel corso de Il Genovese di Blanca 3, Eva Faraldi assegna a Domenico una nuova missione, molto rischiosa. L’uomo, intanto, continua ad approfondire la conoscenza con la protagonista. La simpatia fra i due è evidente e finisce all’attenzione di Liguori, che inizia ad avvertire un forte sentimento di gelosia.

Blanca 3 Il Genovese, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Blanca 3, la cui seconda puntata è visibile il 6 ottobre su Rai 1 e in streaming su Rai Play.