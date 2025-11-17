Rai 1 propone, lunedì 17 novembre, la puntata I vivi e i morti de Il Commissario Ricciardi 3. La fiction è visibile dalle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Clemart, la regia della terza stagione è affidata a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura è tratta dalla serie degli omonimi romanzi scritti da Maurizio De Giovanni ed è firmata, oltre che dallo scrittore, anche da Salvatore Basile, Viola Rispoli ed Angelo Petrella.

Le riprese si sono svolte fra Napoli e Taranto e la trama è ambientata nel 1933. In totale, Il Commissario Ricciardi 3 è formato da quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì.

Il debutto dello scorso lunedì ha ottenuto ottimi dati di ascolto. In particolare, la prima puntata della serie con Lino Guanciale ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 21,2%.

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato I vivi e i morti de Il Commissario Ricciardi 3, la città è colta di sorpresa da un omicidio decisamente violento. La vittima è un farmacista, il cui corpo privo di vita è rinvenuto bendato e con un punteruolo conficcato nel cranio. Il protagonista inizia subito ad indagare, per cercare di far luce sull’accaduto.

Ben presto, però, la situazione diventa molto più seria. In città si verificano altri delitti, tutti con le medesime modalità. Il sospetto, allora, è che sia in attività un pericoloso serial killer, che Ricciardi prova ad individuare e fermare prima che possa uccidere ancora.

Spoiler finale

Ma nella puntata I vivi e i morti de Il Commissario Ricciardi a tenere banco è anche la vita sentimentale del personaggio interpretato da Guanciale. Il suo rapporto con Enrica è sempre più serio, ma il protagonista non riesce ad essere sereno. La maledizione, infatti, lo perseguita, al punto da valutare l’idea di confessare il segreto alla sua amata.

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti, il cast

Di seguito il cast di attori e personaggi da loro interpretati ne Il Commissario Ricciardi 3.