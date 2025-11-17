Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti trama
Serie tv poliziesche

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti: trama, cast e curiosità

Matteo Tuveri
17 Novembre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Rai 1 propone, lunedì 17 novembre, la puntata I vivi e i morti de Il Commissario Ricciardi 3. La fiction è visibile dalle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti cast

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Clemart, la regia della terza stagione è affidata a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura è tratta dalla serie degli omonimi romanzi scritti da Maurizio De Giovanni ed è firmata, oltre che dallo scrittore, anche da Salvatore Basile, Viola Rispoli ed Angelo Petrella.

Le riprese si sono svolte fra Napoli e Taranto e la trama è ambientata nel 1933. In totale, Il Commissario Ricciardi 3 è formato da quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì.

Il debutto dello scorso lunedì ha ottenuto ottimi dati di ascolto. In particolare, la prima puntata della serie con Lino Guanciale ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 21,2%.

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti finale

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato I vivi e i morti de Il Commissario Ricciardi 3, la città è colta di sorpresa da un omicidio decisamente violento. La vittima è un farmacista, il cui corpo privo di vita è rinvenuto bendato e con un punteruolo conficcato nel cranio. Il protagonista inizia subito ad indagare, per cercare di far luce sull’accaduto.

Ben presto, però, la situazione diventa molto più seria. In città si verificano altri delitti, tutti con le medesime modalità. Il sospetto, allora, è che sia in attività un pericoloso serial killer, che Ricciardi prova ad individuare e fermare prima che possa uccidere ancora.

Spoiler finale

Ma nella puntata I vivi e i morti de Il Commissario Ricciardi a tenere banco è anche la vita sentimentale del personaggio interpretato da Guanciale. Il suo rapporto con Enrica è sempre più serio, ma il protagonista non riesce ad essere sereno. La maledizione, infatti, lo perseguita, al punto da valutare l’idea di confessare il segreto alla sua amata.

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti

Il Commissario Ricciardi 3 I vivi e i morti, il cast

Di seguito il cast di attori e personaggi da loro interpretati ne Il Commissario Ricciardi 3.

  • Lino Guanciale: Commissario Ricciardi;
  • Antonio Milo: Brigadiere Maione;
  • Enrico Ianniello: Dottor Modo;
  • Serena Iansiti: Livia;
  • Maria Vera Ratti: Enrica;
  • Mario Pirrello: Garzo;
  • Fabrizia Sacchi: Lucia Maione;
  • Adriano Falivene: Bambinella;
  • Marco Palvetti: Falco.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.