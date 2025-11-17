La notizia è stata lanciata dal giornale tedesco Bild: le Gemelle Kessler sono morte. Alice ed Ellen avevano 89 anni.

Morte Gemelle Kessler, il decesso arrivato in Germania

Secondo quanto sostenuto dalla Bild, la morte delle Gemelle Kessler sarebbe arrivata in Germania. I corpi senza vita di Alice ed Ellen sono stati rinvenuti all’interno delle loro abitazioni a Grunwald, posto a poca distanza da Monaco di Baviera. Le due vivevano in appartamenti separati, ma confinanti.

Al momento, non si hanno notizie ufficiali in merito alla causa del decesso. Secondo quanto sostiene sempre la Bild ed altri siti tedeschi, le due showgirl avrebbero optato per un suicidio assistito, che in Germania è legale ma solo a determinate condizioni.

Al momento, non sono ancora state comunicate le date delle esequie funebri.

Morte Gemelle Kessler, da La Notte è piccola a Da da un pa

Alice ed Ellen Kessler sono nate a Nerchau nel 1936. Sin da piccole, quando avevano undici anni, hanno iniziato a lavorare all’interno del Teatro dell’Opera di Lipsia. Negli anni seguenti, le due artiste hanno calcato palchi decisamente prestigiosi, da quello del Lido di Parigi all’Eurovision Song Contest, nel quale hanno gareggiato, nel 1959, in rappresentanza della Germania Ovest.

Negli anni ’60 arrivano in Italia e sin da subito ottengono grande successo. Iniziano una collaborazione con Antonello Falqui, che si snoda mediante show molto noti, come Giardino d’inverno. Il riscontro del pubblico è molto positivo, al punto da convincere la Rai ad includerle nel cast di Studio Uno, dove lanciano, come sigla di apertura, il brano Da da un pa, divenuto un enorme successo.

Partecipano anche alla seconda edizione del format, dove lanciano un altro brano destinato a rimanere nella storia del nostro paese, cioè La notte è piccola. Negli anni ’70 ed ’80 partecipano, sia come conduttrici che come ospiti, a molti varietà, fino alla decisione di tornare a vivere in Germania, proprio nel borgo in cui è sopraggiunta la morte.

Gli speciali in televisione

La morte delle Gemelle Kessler, inevitabilmente, ha stravolto, nel giro di pochi minuti, la programmazione tv di molte reti televisive. Su Rai 2, la notizia è stata data da Pierluigi Diaco all’interno di BellaMa, che ha deciso di rivolgere un omaggio ad Alice ed Ellen. Il decesso delle showgirl ha aperto la puntata di Dentro la Notizia, trasmissione quotidiana di Canale 5 guidata da Gianluigi Nuzzi, e di Vita in Diretta con Alberto Matano.