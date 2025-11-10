Si intitola Per mano mia la prima puntata de Il Commissario Ricciardi 3. La fiction parte alle 21:30 circa su Rai 1.

Il Commissario Ricciardi 3 Per mano mia, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Clemart, la regia della terza stagione è affidata a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura è tratta dalla serie degli omonimi romanzi scritti da Maurizio De Giovanni ed è firmata, oltre che dallo scrittore, anche da Salvatore Basile, Viola Rispoli ed Angelo Petrella.

Le riprese si sono svolte fra Napoli e Taranto e la trama è ambientata nel 1933. In totale, Il Commissario Ricciardi 3 è formato da quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì.

Oltre che in televisione, è possibile seguire gli episodi in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il Commissario Ricciardi 3 Per mano mia, la trama

Al centro dell’appuntamento Per mano mia, il protagonista continua ad essere tormentato dalle visioni, ma finalmente sembra aver trovato un’insperata serenità grazie al rapporto con Enrica Colombo. Dopo un lungo corteggiamento, il personaggio principale ha trovato il coraggio di dichiarare i propri sentimenti al padre. I due cominciano a frequentarsi in maniera ufficiale, anche se devono affrontare le resistenza della mamma di Enrica. Inoltre, il commissario è turbato dal suo dono, di cui Enrica non è a conoscenza.

Il brigadiere Maione è tormentato dalla perdita del figlio Luca ma può contare sul sostegno della moglie Lucia, mentre il dottor Modo deve aiutare il figlio di Lina, l’amata prostituta drammaticamente uccisa dalle percosse della banda di ragazzi di strada di cui faceva parte anche il ragazzo.

Livia deve fare i conti con la morsa di Falco

Nel corso della puntata odierna de Il Commissario Ricciardi, Livia fa coppia con il Maggiore Manfred, l’ex pretendente di Enrica, dopo essersi concessa a lui pur di riuscire a salvare la vita di Ricciardi. Nonostante questo, comunque, la donna è sempre più pressata da Falco. Quest’ultimo, esponente della polizia politica, ha una fede cieca verso il regime fascista, ma al tempo stesso è geloso di Livia, della quale è innamorato.

Il Commissario Ricciardi 3 Per mano mia, il cast

Di seguito il cast di attori e personaggi da loro interpretati ne Il Commissario Ricciardi 3.