L’irriverente serie tv Alpha Males 4 (titolo originale Machos Alfa) approda finalmente nel catalogo di Netflix. I creatori Alberto Caballero e Laura Caballero dirigono i nuovi episodi e confermano il successo di questa commedia spagnola pungente. La trama esplora con intelligenza la crisi di mezza età che colpisce i quattro amici protagonisti. Essi navigano tra complesse dinamiche di amicizia, relazioni sentimentali instabili, pressioni lavorative e una costante ricerca della propria identità maschile in una società che cambia velocemente. La serie continua a decostruire gli stereotipi del machismo tossico attraverso situazioni esilaranti e dialoghi taglienti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Alpha Males 4

Alberto Caballero e Laura Caballero firmano la regia e mantengono lo stile frenetico che caratterizza l’opera. La casa di produzione Contubernio Films realizza il progetto per conto di Netflix Spagna. Gli autori ambientano le vicende a Madrid, città che funge da specchio per le nevrosi dei personaggi. Qui, i quattro amici affrontano le sfide quotidiane utilizzando l’arma dell’ironia e della costante autoironia. Gli attori principali offrono performance carismatiche: Fernando Gil, Gorka Otxoa, Fele Martínez e Raúl Tejón guidano il gruppo con una chimica scenica invidiabile.

Dove è stata girata?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Spagna. Nello specifico, Madrid ospita la maggior parte delle sequenze. I set comprendono quartieri residenziali, uffici moderni, locali notturni e svariati spazi urbani. La produzione ha selezionato queste location per rappresentare fedelmente la routine dei protagonisti. Inoltre, il team ha girato alcune scene in zone periferiche della capitale per ampliare il contesto narrativo e sociale della storia.

Trama della serie tv Alpha Males 4

La quarta stagione segna un punto di svolta fondamentale per il gruppo. Infatti, i quattro amici stabiliscono che l’unico metodo efficace per superare la crisi di mezza età consiste nell’unire le forze. Di conseguenza, essi affittano un appartamento comune che diventa immediatamente il loro rifugio esclusivo. Qui, lontano dagli occhi indiscreti, cercano scampo dai divorzi, dai problemi familiari e dalle difficoltà lavorative.

Tuttavia, la convivenza genera presto situazioni paradossali. Inoltre, mentre affrontano nuove relazioni, i protagonisti tentano di comprendere cosa significhi essere uomini oggi. Allo stesso tempo, la narrazione mantiene un tono satirico molto forte. Perciò, ogni episodio analizza temi come la mascolinità e il cambiamento sociale. In seguito, le tensioni interne crescono. Dunque, l’amicizia subisce duri colpi. Ciononostante, il gruppo cerca di restare unito. Infine, le sfide genitoriali complicano ulteriormente il quadro generale.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, una scelta improvvisa mette a repentaglio l’armonia del gruppo. Le tensioni accumulate esplodono e provocano un confronto diretto tra i membri della casa. Questo evento obbliga i quattro amici a riconsiderare le proprie priorità. La conclusione lascia aperte diverse porte narrative e prepara il terreno per la quinta stagione, che la piattaforma Netflix ha già confermato ufficialmente.

Cast completo della serie tv Alpha Males 4

Il cast riconferma i volti storici e introduce nuovi interpreti per arricchire le dinamiche comiche: