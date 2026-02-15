Domenica 15 febbraio, su Giallo, sono in onda gli episodi Dubrovnik e Roma di Crociera con Delitto. La rete del digitale terrestre, fruibile sul canale 38, propone il titolo dalle 21:15 circa.

Crociera con Delitto Dubrovnik, regista e dove è girata

Conosciuta a livello internazionale con il titolo originale The Good Ship Murder, la seconda stagione ha debuttato, nel Regno Unito, nel 2025.

Realizzata dalla società Clapperboard Studios, la produzione seriale è nata da una idea originale di Ben Frow. Girata a bordo della nave MSC Virtuosa, il titolo è creato da da Paul Matthew Thompson and Mike Benson. La regia è di Steve Hughes, mentre la sceneggiatura porta la firma di Mark Stevenson, Andrew Bayliss, Jeff Povey, Suzanne Cowie, Lucia Haynes e Johanne McAndrew.

L’episodio dal titolo Dubrovmik è uno speciale natalizio, realizzato a cavallo fra la prima e la seconda stagione. Roma, invece, è il titolo dell’appuntamento che apre la seconda stagione.

Crociera con Delitto Dubrovnik, la trama

Nel corso della puntata di Crociera con Delitto denominata Dubrovnik, il giorno di Natale è alle porte e sulla nave fervono i preparativi per i festeggiamenti. La persona incaricata di interpretare Babbo Natale si ammala gravemente e non ha la possibilità di partecipare alla festa. I protagonisti, dunque, sono costretti a trovare un sostituto. La loro scelta ricade su un comico di Dubrovnik, città nella quale la crociera sta per fare tappa. L’improvviso omicidio di tale attore, tuttavia, rovina i piani dei personaggi principali, chiamati a salvare il Natale e, al contempo, risolvere il caso.

Roma, la trama

A seguire, la serata in compagnia di Crociera con Delitto procede con l’appuntamento denominato Roma. In esso, Jack prende una decisione importante: parlare con Kate e cercare di portare la loro unione ad un livello superiore. L’arrivo improvviso di sua figlia, tuttavia, spinge il personaggio principale a rivedere i suoi piani. Intanto, i due protagonisti sbarcano in Italia, dove devono arrestare un killer che ha compiuto un assassinio all’interno di un teatro dell’opera della Capitale.

Crociera con Delitto Dubrovnik, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Crociera con Delitto.