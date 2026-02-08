Domenica 8 febbraio, su Giallo, procede Crociera con Delitto con gli episodi Barcellona e Malta. Gli appuntamenti partono alle ore 21:10 circa, sulle rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Crociera con Delitto Barcellona, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Clapperboard Studios, la produzione seriale è realizzata a partire da una idea originale di Ben Frow. Girata a bordo della nave MSC Virtuosa, il titolo racconta le vicende, in giro per l’Europa, di Jake e Kate, chiamati a risolvere dei casi di omicidio.

La serie, creata da Paul Matthew Thompson and Mike Benson, è originaria della Gran Bretagna, dove ha debuttato, con il titolo The Good Ship Murder, nel 2023. In patria sono state realizzate tre stagioni. Gli episodi odierni hanno una durata di circa un’ora ciascuno e chiudono definitivamente il primo capitolo.

Colui che cura la regia della serie è Steve Hughes. La sceneggiatura, invece, è firmata da Mark Stevenson, Andrew Bayliss, Jeff Povey, Suzanne Cowie, Lucia Haynes e Johanne McAndrew.

Crociera con Delitto Barcellona, la trama

Nel corso del primo dei due episodi odierni di Crociera con Delitto, la nave sulla quale sono a bordo Jack e Kate salpa a Barcellona. Fra le vie del centro della città catalana, i protagonisti devono risolvere un enigmatico caso di omicidio che è avvenuto nell’ombra dell’iconica Sagrada Familia.

I due protagonisti si ritrovano ad indagare per far luce su quanto è accaduto e, al tempo stesso, per fermare l’assassino. Quel che scoprono, tuttavia, li lascia senza parole. Si imbattono, infatti, in un torbido giro di identità nascoste, le cui radici affondano all’assassinio, accaduto anni prima, di un oligarca russo.

Malta, la trama

La serata in compagnia di Crociera con Delitto procede con l’episodio Malta. In esso, la nave accoglie una popstar di livello internazionale, accompagnata da un folto numero di assistenti e manager, oltre che di giornalisti. La cantante deve partecipare ad un importante evento, ma una notizia terribile rovina i piani iniziali. Infine, Jack si trova davanti ad un bivio: intraprendere un nuovo, promettente capitolo di vita oppure rimanere sulla nave, insieme a Kate.

Crociera con Delitto Barcellona, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Crociera con Delitto.