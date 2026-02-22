Domenica 22 febbraio, su Giallo, sono andati in onda gli episodi denominati Gran Canaria e Madeira di Crociera con Delitto. La serie tv prende il via alle ore 21:15 circa, fruibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Crociera con Delitto Gran Canaria, regista e dove è girata

La seconda stagione di Crociera con Delitto, dunque, procede con due nuovi episodi, denominati Gran Canaria e Madeira. Essi sono il secondo ed il terzo appuntamento della seconda stagione.

Conosciuta a livello internazionale con il titolo originale The Good Ship Murder, che ha debuttato nel Regno Unito lo scorso anno, la serie è realizzata dalla società Clapperboard Studios. Nata da una idea originale di Ben Frow, la produzione è girata a bordo della nave MSC Virtuosa.

La regia è di Steve Hughes, mentre la sceneggiatura porta la firma di Mark Stevenson, Andrew Bayliss, Jeff Povey, Suzanne Cowie, Lucia Haynes e Johanne McAndrew. Gli ideatori sono Paul Matthew Thompson e Mike Benson.

Crociera con Delitto Gran Canaria, la trama

Nel corso della puntata denominata Gran Canaria di Crociera con Delitto, i protagonisti Jack e Kate devono fare i conti con quel che accaduto. In particolare, i due sono ancora sconvolti dalle conseguenze di quel che è avvenuto a Roma e cercano di combattere per i loro sentimenti.

La loro relazione, tuttavia, è messa a dura prova da Piers. Quest’ultimo, infatti, getta benzina sul fuoco per cercare di rovinare una volta per tutte la loro unione. Piers assume, così, il ruolo di Capitano di Stato Maggiore, cercando in questo modo di riavvicinarsi a Kate.

Madeira, la trama

La serata in compagnia di Crociera con Delitto procede con l’episodio intitolato Madeira. In esso, i protagonisti devono cercare di risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima è Max King, un enologo di fama internazionale e proprietario di un grande vigneto. Jack e Kate cercano di trovare il colpevole: i loro sospetti si concentrano sul figlio, sulla manager e sulla sua ex moglie, oltre che sull’ex proprietario del vigneto.

Crociera con Delitto Gran Canaria, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Crociera con Delitto, che procede con nuovi appuntamenti domenica 22 febbraio, su Giallo.