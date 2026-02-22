Domenica 22 febbraio è una giornata ricca di appuntamenti sportivi in televisione. Il piatto forte è la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in onda in diretta ed in chiaro su Rai 1.

Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano-Cortina, gli ospiti

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina prende il via alle ore 20:20 circa. L’evento, proposta in diretta ed in mondovisione, si svolge presso l’Arena di Verona, alla presenza di numerosi volti celebri.

Il primo è Achille Lauro, alla vigilia della presenza da co-conduttore del Festival di Sanremo. Poi c’è il ballerino Roberto Bolle, fra i danzatori più famosi al mondo. Poi c’è Gabry Ponte, capace di vendere milioni di dischi in tutto il mondo ed in gara nell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest con Tutta l’Italia. Infine, è annunciata la partecipazione dell’attrice Benedetta Porcaroli.

Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano-Cortina, focus sulla sfilata degli atleti

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina mira ad esaltare l’arte e la cultura italiana ed ha come momento principale la sfilata delle delegazioni, a partire dalla Grecia. L’Italia, in quanto paese ospitante, sfila per ultima. I nostri portabandiera sono Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, specialisti rispettivamente nel Biathlon e nello speed skating.

La diretta è proposta in primis in chiaro, su Rai 1. La telecronaca è affidata ad Auro Bulbarelli, lo scrittore Fabio Genovesi e Cecilia Gasdia, sovrintendente all’Arena di Verona. A pagamento, invece, l’evento è visibile su Eurosport 1, fruibile su HBO Max, DAZN e Discovery+.

Gli altri avvenimenti sportivi

Intanto, domenica 22 febbraio, si disputano altri eventi molto importanti legati allo sport. Dalle 14:10 circa è possibile seguire la finale olimpica di hockey maschile fra gli Stati Uniti ed il Canada.

Per quanto riguarda il basket, dalle ore 17:00 su Cielo è previsto l’inizio della finale di Coppa Italia. A contendersi il titolo ci sono la Olimpia Milano e la Derthona. Si tratta di un faccia a faccia decisamente sorprendente: nella semifinale, contro ogni previsione, i piemontesi sono riusciti a sconfiggere la Virtus Bologna.

Su TV8, invece, dalle ore 16:10 circa, è possibile seguire l’incontro valevole per il 6 Nazioni fra la Francia e l’Italia. La nostra nazionale, dunque, torna in campo per il terzo match della competizione, dopo la vittoria all’esordio contro la Scozia e la sconfitta in trasferta, nel secondo turno, contro l’Irlanda. Infine, alle 18:00 su Rai Sport, spazio allo scontro della Superlega di pallavolo maschile fra il Piacenza ed il Trentino.