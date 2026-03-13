Venerdì 13 marzo, su Rai 2, è in onda la prima puntata di Delitti in Paradiso 15 intitolata Corruzione a Saint Marie. Il titolo prende il via alle ore 21:25 circa.

Delitti in Paradiso 15 Corruzione a Saint Marie, regista e dove è girata

Ideata da Robert Thorogood, la serie poliziesca è realizzata dalle società Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Télévisions. Quella al via oggi è la quindicesima ed ultima stagione fino ad ora realizzata, composta da un totale di otto puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuna.

Rai 2 ne propone una alla settimana nel prime time del venerdì. In Inghilterra, tramite l’emittente BBC One, il titolo ha debuttato nel gennaio di quest’anno. La regia è di John Maidens, Ian Aryeh, Jamie Annett e Jeannie Paddon. La sceneggiatura, invece, è di Alexandra Carruthers, James Hall e Ben Weatherill.

Delitti in Paradiso 15 è ambientata, ancora una volta, nell’immaginaria isola di Saint Marie. Le riprese si sono svolte in Guadalupa.

Delitti in Paradiso 15 Corruzione a Saint Marie, la trama

Nel corso della puntata denominata Corruzione a Saint Mariefa il suo ritorno l’amato commissario Selwyn Patterson. L’approdo sull’isola del protagonista, però, coincide con una misteriosa morte, avvenuta alla Government House, sede del governo locale. Un uomo ha perso la vita, in tale luogo, dopo una caduta sospetta dal tetto dell’edificio.

Le forze dell’ordine, inizialmente, sospettano che si sia trattato di un suicidio. Nonostante sembri la soluzione più semplice ed ovvia, Mervin Wilson è convinto sia un omicidio. C’è, però, un problema: nessuno, al momento dell’accaduto, si trovava sopra il tetto insieme alla vittima.

Spoiler finale

Intanto, durante Corruzione a Saint Marie, Mervin è ansioso di conoscere il suo fratellastro Solomon, il figlio che la madre ha avuto da un altro uomo. Infine, nella squadra di investigatori fa il suo arrivo un nuovo sergente. Si tratta di Mattie Fletcher, che mostra subito di avere un comportamento molto forte.

Delitti in Paradiso 15 Corruzione a Saint Marie, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle otto nuove puntate di Delitti in Paradiso 15, visibili anche in streaming ed on demand mediante Rai Play.