Il panorama della fantascienza europea si arricchisce con Day One, la nuova serie thriller tecnologica disponibile su Prime Video dal 13 marzo 2026. Questa produzione spagnola promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo. La storia unisce abilmente il mistero dei cyber-thriller ai complotti globali su larga scala. Composta da 6 episodi, la serie trasforma un evento reale come il Mobile World Congress di Barcellona nel teatro di una caccia all’uomo senza precedenti.

La narrazione punta tutto sull’adrenalina e sulla riflessione riguardo alla sorveglianza digitale. Gli autori esplorano come la tecnologia possa diventare un’arma letale nelle mani sbagliate. Il ritmo è serrato e ogni episodio aggiunge un tassello a un mosaico complesso. Day One non è solo intrattenimento, ma un monito sulle fragilità della nostra società iper-connessa. La serie si distingue per una regia dinamica e un’estetica moderna che valorizza la metropoli catalana.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Day One”

Víctor Cuadrado e Marta Pahissa firmano la regia di questo progetto ambizioso. La loro visione trasforma Barcellona in una trappola tecnologica claustrofobica. Amazon Prime Video produce la serie, confermando il suo interesse per i contenuti sci-fi europei di qualità. Il tono della serie richiama i grandi tecno-thriller americani, ma mantiene un’anima profondamente spagnola nella gestione del dramma personale dei protagonisti.

Il cast vanta interpreti di grande carisma. Álex González interpreta il protagonista Ulises, un uomo in fuga dal suo passato. Accanto a lui brilla Asier Etxeandia nel ruolo di Samuel, l’amico che scatena la vicenda. Alba Planas completa il trio principale, portando freschezza e intensità al racconto. Gli attori offrono prove convincenti, rendendo credibile un mondo dove la realtà virtuale e quella fisica si fondono pericolosamente.

Dove è stata girata? Una Barcellona blindata

La produzione ha scelto location reali per immergere lo spettatore nel cuore della trama:

Barcellona : La città catalana appare in una veste inedita, dominata da schermi giganti e sistemi di sorveglianza avanzati.

: La città catalana appare in una veste inedita, dominata da schermi giganti e sistemi di sorveglianza avanzati. Fira de Barcelona : Gli spazi del Mobile World Congress diventano il fulcro dell’azione e del complotto.

: Gli spazi del diventano il fulcro dell’azione e del complotto. Quartieri moderni : Le zone industriali e gli uffici tecnologici riflettono l’anima cyber della serie.

: Le zone industriali e gli uffici tecnologici riflettono l’anima cyber della serie. Zone portuali: Questi ambienti ospitano le scene di inseguimento più spettacolari e tese.

Trama della serie tv “Day One”

Ulises Albet è un genio dell’informatica con un passato doloroso. Dopo la tragica morte della sorella minore, l’uomo ha deciso di lasciare Barcellona e sparire nel nulla. La sua vita cambia drasticamente dieci anni dopo. Riceve una telefonata improvvisa da Samuel Barrera, il suo ex socio. Samuel lo avverte: un pericolo imminente minaccia l’intera popolazione mondiale. Prima di poter fornire dettagli, l’amico scompare misteriosamente.

Ulises si ritrova coinvolto in un incubo. Qualcuno lo incastra per un omicidio che non ha commesso. Diventa l’uomo più ricercato della Spagna. Intrappolato in una Barcellona blindata per il Mobile World Congress, deve scappare da droni e telecamere. La sua unica speranza è decifrare un messaggio criptato lasciato da Samuel. Durante la fuga, scopre che il complotto riguarda un software capace di manipolare la realtà stessa. Ulises deve affrontare i propri demoni per salvare il futuro.

Spoiler finale: il tradimento e il futuro

Spoiler: Nel finale della prima stagione, Ulises raggiunge il cuore del server centrale. Scopre una verità scioccante: sua sorella non è morta per un incidente. Lei era la prima cavia del software di manipolazione neurale. Samuel non è scomparso, ma è stato “cancellato” digitalmente dall’azienda per cui lavoravano. Il finale rivela che un membro insospettabile della polizia collabora con i cospiratori. Ulises riesce a diffondere una parte dei dati, ma la minaccia resta attiva. La serie si chiude con un cliffhanger che prepara il terreno per una seconda stagione ancora più esplosiva.

Cast completo della serie tv “Day One”

Ecco l’elenco degli attori principali e dei loro personaggi: