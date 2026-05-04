Lunedì 4 maggio è in onda la puntata Le nuvole che attraversano la Luna di McDonald & Dodds 3. L’appuntamento, il terzo della stagione, è visibile dalle ore 21:10 circa, sulla rete del digitale terrestre Giallo.

McDonald & Dodds Le nuvole che attraversano la Luna, regista e dove è girata

La terza stagione di McDonald & Dodds, titolo ideato da Robert Murphy, è ambientata a Barth, cittadina del Regno Unito nella quale si sono svolte anche le riprese.

Il titolo è realizzato dalle società Mammoth Screen, ITV Studios e BritBox. Coloro che firmano la regia delle puntate sono Sasha Ransome, Ian Aryeh, Isher Sahota e Robert Quinn, mentre la sceneggiatura è firmata, oltre che dal già citato Robert Murphy, anche da Rob Drummond e Kam Odedra.

Quello di oggi è il penultimo appuntamento di McDonald & Dodds 3. Il finale di stagione, infatti, è previsto il prossimo 11 maggio, in onda, come sempre, nella prima serata di Giallo.

McDonald & Dodds Le nuvole che attraversano la Luna, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno di McDonald & Dodds, dal titolo Le nuvole che attraversano la Luna, i protagonisti sono chiamati nei pressi di Glastonbury Tor, una collina posta nella contea di Somerset. Qui, in una fossa poco profonda, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo d’affari decisamente molto noto a Barth. L’imprenditore è rimasto vittima di un assassinio e i detective iniziano subito a indagare per trovare il killer.

Il primo sospettato è Hector Ingham, un noto artista locale che, in passato, ha avuto più di qualche contatto con la vittima. Il suo coinvolgimento, tuttavia, non convince Dodds, che invece si concentra su un’altra pista investigativa.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento denominato Le nuvole che attraversano la Luna, il detective tiene sotto controllo Martin Silver, cioè colui che ha rinvenuto il cadavere. Abile consulente di giorno, con il calare del buio si cimenta come medium e assicura di essere in grado di parlare con i morti. Con il procede delle indagini, fra documenti e testimonianze, emerge il nome di un altro sospettato, decisamente insospettabile.

McDonald & Dodds Le nuvole che attraversano la Luna, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di McDonald & Dodds 3, i cui episodi sono in onda in prima serata su Giallo e in streaming mediante il sito web dell’emittente.