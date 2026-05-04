Lunedì 4 maggio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento de I Cesaroni Il ritorno. La fiction parte intorno alle 22:00 circa e, dalla giornata odierna, l’ammiraglia del Biscione ha deciso di modificare la programmazione tv del titolo.

I Cesaroni Il ritorno 4 maggio, regista e dove è girata

Realizzata dalle società RTI e Publispei, la serie tv ha come regista Claudio Amendola. Quest’ultimo, inoltre, è anche l’attore protagonista, prestando il volto all’amato personaggio di Giulio Cesaroni. La sceneggiatura degli episodi è firmata da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera.

Girata e ambientata a Roma, dalla serata odierna cambia la programmazione tv della serie. Dei dodici episodi totali che compongono la stagione, sei sono già andati in onda: fino ad oggi, infatti, Canale 5 ne trasmetteva due alla settimana. Da oggi, invece, l’ammiraglia propone un episodio ogni lunedì, che parte circa alle 22:00 e con una durata di un’ora. Di conseguenza, il finale di stagione dovrebbe andare in onda a giugno.

I Cesaroni Il ritorno 4 maggio, la trama

Nel corso dell’appuntamento del 4 maggio de I Cesaroni, la situazione all’interno del ristorante non lascia ben sperare i protagonisti. A seguito della disastrosa inaugurazione dell’Osteria, Carlo decide di prendere le distanze da Virginia e, di conseguenza, di abbandonare il locale.

Ciò, ovviamente, desta molte preoccupazioni in Giulio e Livia. Nonostante l’innegabile difficoltà della situazione che si è venuta a creare, i due tentano una difficile mediazione per provare a convincere Carlo a ritornare sui propri passi.

A peggiorare ancora di più la situazione vi sono delle rivelazioni effettuate da Adriano, che spingono Virginia ad una profonda riflessione.

Spoiler finale

Intanto, durante I Cesaroni Il ritorno del 4 maggio, tiene banco il futuro di Marta. La giovane ragazza, grazie al padre Marco, ha ottenuto la possibilità di terminare l’anno scolastico a Roma e partire a New York solamente in estate. Per ufficializzare questa soluzione, però, serve l’autorizzazione della mamma, che sta per fare il suo arrivo a Milano, dove si recano anche Marco e Marta. Infine, un nuovo imprevisto rischia di minare ulteriormente il già fragile rapporto fra Ines e Mimmo.

I Cesaroni Il ritorno 4 maggio, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Cesaroni Il ritorno.