Lunedì 27 aprile, Giallo manda in onda la puntata dal titolo Omicidio di un pilota di Formula 1 di McDonald e Dodds 3. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle 21:10 circa.

McDonald e Dodds 3 Omicidio di un pilota di Formula 1, regista e dove è girata

Quella odierna è la seconda puntata della terza stagione di McDonald e Dodds. La serie tv, girata a Barth, è originaria della Gran Bretagna. Qui ha debuttato con buoni ascolti nel giugno del 2022.

Il titolo è creato da Robert Murphy. Le società che hanno lavorato al titolo sono le Mammoth Screen, ITV Studios e BritBox. In totale, la terza stagione è composta da quattro puntate, dalla durata di circa un’ora e mezza ciascuna. Giallo ne propone una alla settimana, nel prime time del lunedì.

La sceneggiatura degli appuntamenti è curata dal già citato Robert Murphy, oltre che da Rob Drummond e Kam Odedra. La regia, invece, è affidata a Sasha Ransome, Ian Aryeh, Isher Sahota e Robert Quinn.

McDonald e Dodds 3 Omicidio di un pilota di Formula 1, la trama

Nel corso dell’episodio di oggi, i due protagonisti sono costretti ad indagare all’interno del frenetico mondo della Formula 1. Gli Addington, famosa famiglia da tempo nel mondo del motorsport, si rivolgono agli inquirenti per denunciare l’omicidio di uno dei loro giovani piloti più promettenti. La particolarità di tale assassinio riguarda la tempistica: la vittima, infatti, è stata uccisa durante un pit-stop durato poco più di 3 secondi.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento, McDonald, da sempre grande appassionato di Formula 1, mostra entusiasmo all’idea di poter introdursi nel dietro le quinte della F1. Ben presto, però, deve fare i conti con le continue ingerenze compiute dal patron Archie Addington. A rendere la situazione ancora più incerta c’è il coinvolgimento di una vecchia fiamma di McDonald. In un contesto così complesso per la protagonista, Dodds prende in mano le redini dell’indagine, imbattendosi nel lato nascosto e più torbido del successo.

McDonald e Dodds 3 Omicidio di un pilota di Formula 1, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di McDonald e Dodds 3, al via lunedì 27 aprile e in onda in prima serata su Giallo, oltre che visibili anche in diretta streaming mediante il sito web dell’emittente.