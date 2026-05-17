Debutta domenica 17 maggio, con la puntata dal titolo Omicidi alieni, la serie tv I Misteri di Brokenwood 12. La produzione appartiene al genere poliziesco ed è proposta dalle ore 21:10 circa, su Giallo.

I Misteri di Brokenwood 12 Omicidi alieni, regista e dove è girata

Distribuita a livello internazionale con il titolo originale The Brokenwood Mysteries, la serie tv ha debuttato in Nuova Zelanda nello scorso aprile. Coloro che hanno curato la regia degli appuntamenti sono Geoffrey Cawthorn, Peter Burger, Mike Smith, Ghazaleh Gol, Joshua Frizzell e Jacqueline Nairn. Fra i tanti che hanno scritto la sceneggiatura, invece, ci sono Timothy Balme, Laura Hill e Roy Ward.

La dodicesima stagione è composta da sei puntate dalla durata di circa 100 minuti ciascuna. Giallo, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nel prime time della domenica. Le riprese si sono svolte in varie località della già citata Nuova Zelanda.

I Misteri di Brokenwood 12 Omicidi alieni, la trama

Durante l’episodio dal titolo Omicidi alieni de I Misteri di Brokenwood 12, un vero e proprio enigma coinvolge i protagonisti. La polizia, guidata dal detective Mike Shepherd e dalla collega Kristin Sims, è chiamata dopo il ritrovamento di un corpo senza vita. La vittima è un noto chef di Brokenwood, piccolo comune di appena 5 mila abitanti nel quale è ambientata la serie, ma ad attirare la curiosità di tutti è il fatto che il cadavere sia stato recuperato all’interno di un cerchio nel grano.

Non appena tale informazione si diffonde, nel borgo si moltiplicano alcune teorie complottistiche relative alla natura aliena di tali omicidi. Tali voci sono ulteriormente amplificate da coloro che sono giunti a Brokenwood per partecipare a un importante convegno dedicato proprio agli UFO.

Spoiler finale

Kristin e Mike, nel corso dell’appuntamento, indagano per riuscire a scoprire ciò che è realmente accaduto. Nel momento in cui è trovato un secondo cadavere, però, i protagonisti si rendono conto di avere a che fare con una grave minaccia di natura umana, da neutralizzare il prima possibile per evitare che possa colpire nuovamente.

I Misteri di Brokenwood 12 Omicidi alieni, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Misteri di Brokenwood 12.