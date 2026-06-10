Mercoledì 10 giugno, su Giallo, sono in onda gli episodi dal titolo Isolati e Il prezzo della vendetta de La Stagista del Crimine 6. La sesta stagione della serie tv appartenente al genere poliziesco giunge al termine con il doppio appuntamento odierno, al via alle ore 21:10 circa.

La Stagista del Crimine 6 Isolati, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato il titolo sono le AT Production e la France Télévisions. Le riprese si sono svolte in Francia, concentrandosi soprattutto tra Marsiglia e Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

La sceneggiatura degli appuntamenti è scritta da Isabel Sebastian e Laurent Burtin, mentre la regia è affidata a Olivier Barma e Christophe Campos. Il settimo e ottavo episodio della sesta stagione chiudono, come detto, la sesta stagione.

La Stagista del Crimine 6 Isolati, la trama

Nel corso dell’appuntamento denominato Isolati de La Stagista del Crimine 6, i Meyer e Delcourt con Solène decidono di prendersi una vacanza. Per questo, programmano di passare un weekend romantico in un hotel situato su una piccola isoletta. Una volta qui, scoprono, con grande sorpresa, che in tale struttura alloggiano anche il procuratore Quiring e Milena.

Tutto sembra far presagire una vacanza nel segno del relax, ma le cose sono destinate, ben presto, a cambiare. Nei pressi dell’hotel, infatti, è rinvenuto un cadavere e, dall’analisi della scena del crimine, tutto fa pensare che si sia consumato un omicidio.

Il prezzo della vendetta, la trama

La sesta stagione de La Stagista del Crimine va avanti con l’appuntamento denominati Il prezzo della vendetta. In tale episodio, i protagonisti devono indagare sull’assassinio di un uomo. La vittima è Emmanuel Gaillot, di circa 40 anni, il cui corpo privo di vita è rinvenuto sul terreno di un cantiere. Il sospetto delle forze dell’ordine è che qualcuno lo abbia ammazzato gettandolo di sotto dalla terrazza posta nell’ultimo piano del palazzo in costruzione.

La Stagista del Crimine 6 Isolati, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv intitolata la sesta stagione de La Stagista del Crimine, il cui ultimo appuntamento è proposto su Giallo mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 21:10 circa.