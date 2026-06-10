Giovedì 11 giugno iniziano i Mondiali di calcio 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv delle partite in calendario fino a domenica 14 giugno. Come è noto, la totalità delle partite è proposta su DAZN, mentre solamente alcune sono trasmesse sulle reti Rai, con annesse variazioni di palinsesto.

Mondiali 2026 programmazione tv partite 11 14 giugno, le partite della Rai

Prendendo in considerazione in primis l’offerta della Rai, l’11 giugno dalle 19:35 sull’ammiraglia è trasmessa la Cerimonia di apertura, che ha una durata di circa 25 minuti. Di conseguenza, Reazione a Catena parte prima, alle 18:20, con la chiusura anticipata di Vita in Diretta. Alle 20:35, invece, c’è il match di apertura fra Messico e Sud Africa, raccontato da Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni.

Salta, dunque, il game Affari Tuoi, che non va in onda neanche il 12 giugno, perché su Rai 1, dalle 20:35, propone Canada-Bosnia, raccontata da Giuseppe Galati e Lele Adani. Sabato 13 giugno, invece, su Rai 1 dalle 23:35 è possibile seguire l’esordio del Brasile di Carlo Ancelotti, che affronta il Marocco. I commentatori sono Alberto Rimedio e Lele Adani. Infine, domenica 14 giugno, alle 21:40, subito dopo Affari Tuoi, è inserita nella programmazione tv dell’ammiraglia l’incontro Paesi Bassi-Giappone, che ha come telecronisti Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni.

Mondiali 2026 programmazione tv partite 11 14 giugno, il calendario di DAZN

Decisamente più folta la programmazione tv di DAZN, che come detto manda in onda tutte le partite dei Mondiali di calcio 2026. Si parte l’11 giugno con Messico-Sud Africa, commentata da Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini . Alle 04:00 del 12 giugno spazio a Corea Del Sud-Repubblica Ceca (con telecronista Luca Farina), mentre alle 21:00 tocca a Canada-Bosnia Erzegovina (commento di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani).

Sabato 13 giugno, alle 03:00, inizia Stati Uniti-Paraguay (raccontata da Gabriele Giustiniani), mentre alle 21:00 gli abbonati possono seguire Qatar-Svizzera (i commentatori sono Ricky Buscaglia e Antonio Di Gennaro). Da mezzanotte è possibile vedere Brasile-Marocco, raccontata dalle voci di Andrea Marinozzi e Cristian Brocchi.

Alle o3:00 del 14 giugno esordiscono Haiti e Scozia, un faccia a faccia raccontato da Giorgio Basile. Il telecronista di Australia-Turchia, in partenza alle 06:00, è Alessandro Iori.

L’Italia assente, ma non gli italiani

I Mondiali di calcio 2026, come è noto, non avranno l’Italia come protagonista. Nonostante l’assenza della Nazionale, tuttavia, gli italiani sono comunque ampiamente rappresentati. In primis dal già citato Carlo Ancelotti, Commissario Tecnico del Brasile che cerca l’impresa: riportare la coppa più ambita nel paese verdeoro a ventiquattro anni di distanza dall’ultima volta. Altro tecnico italiano è Vincenzo Montella, che ha iniziato, tre anni fa, un progetto molto importante sulla panchina della Turchia. Anche Fabio Cannavaro, che con l’Italia ha vinto i Mondiali di calcio nel 2006, è impegnato nel torneo. Per lui, la competizione promette di essere decisamente complessa, essendo il CT dell’Uzbekistan, squadra che debutta nel torneo.