Mercoledì 3 giugno, su Giallo, prosegue La Stagista del Crimine 6 con gli episodi dal titolo Intelligenza pericolosa e Vittima e carnefice. Gli appuntamenti partono dalle ore 21:10 circa.

La Stagista del Crimine 6 Intelligenza pericolosa, regista e dove è girata

La sesta stagione de La Stagista del Crimine giunge, con quelli odierni, al quinto e sesto appuntamento. In totale, sono otto gli episodi previsti: di conseguenza, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, fra sette giorni è possibile vedere il finale di stagione.

Le società che hanno realizzato il titolo sono le AT Production e la France Télévisions. Le riprese si sono svolte in Francia, concentrandosi soprattutto tra Marsiglia e Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

La sceneggiatura degli appuntamenti è scritta da Isabel Sebastian e Laurent Burtin, mentre la regia è affidata a Olivier Barma e Christophe Campos.

La Stagista del Crimine 6 Intelligenza pericolosa, la trama

Durante l’appuntamento denominato Intelligenza pericolosa de La Stagista del Crimine 6, i protagonisti Costance Mayer e il procuratore Boris Delcour lavorano per risolvere un delicato omicidio. La vittima si chiama Juliette Reval, una psicologa che lavorava presso una scuola di giovani studenti considerati dei geni. Il corpo privo di vita della donna è rinvenuto all’interno della sua abitazione e, dai primi rilievi, emerge che la psicologa abbia perso la vita dopo un violento colpo alla nuca. I detective si mettono a lavoro immediatamente e concentrano i loro sforzi sugli studenti. I loro interrogatori, tuttavia, destano più di qualche perplessità.

Vittima e carnefice, la trama

A seguire prende il via l’appuntamento Vittima e carnefice. Durante l’episodio, in un vicolo è ucciso Julien Savin. Giornalista e padre di famiglia, l’omicidio è avvenuto poco dopo l’uscita dell’uomo dal carcere, dove ha scontato una condanna in via definitiva per violenze domestiche ai danni della moglie. Savin, almeno in apparenza, sembrava voler cambiare vita e si era iscritto a un gruppo di sostegno per uomini violenti. Ai protagonisti il compito di scoprire se la sua morte sia in qualche modo legata ai precedenti penali.

La Stagista del Crimine 6 Intelligenza pericolosa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv intitolata La Stagista del Crimine.