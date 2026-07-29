La bomba sul volo Pan Am 103 (titolo originale The Bombing of Pan Am 103) è la miniserie drammatica del 2026, disponibile su Netflix. Basata su una storia vera, ricostruisce uno dei più gravi attentati terroristici della storia dell’aviazione civile: l’esplosione del volo Pan Am 103 sopra la cittadina scozzese di Lockerbie, il 21 dicembre 1988, che provocò la morte di 270 persone.

La serie, composta da 6 episodi, segue sia le indagini condotte dalle autorità scozzesi e statunitensi sia il lungo percorso delle famiglie delle vittime nella ricerca della verità e della giustizia.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La bomba sul volo Pan Am 103

La bomba sul volo Pan Am 103 è una coproduzione tra Netflix e BBC, diretta da Michael Keillor e scritta da Jonathan Lee.

Tra i protagonisti troviamo Connor Swindells, che interpreta l’investigatore Ed McCusker, Patrick J. Adams nel ruolo dell’agente dell’FBI Dick Marquise, Peter Mullan (John Orr), Eddie Marsan (Tom Thurman), Phyllis Logan (Moira Shearer) e Lauren Lyle (June McCusker).

L’obiettivo della serie è raccontare il lavoro investigativo svolto su entrambe le sponde dell’Atlantico e il profondo impatto umano della tragedia.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte principalmente in Scozia, con numerose scene ambientate nei dintorni di Lockerbie, luogo della tragedia.

La produzione ha inoltre utilizzato location in Malta e Canada, impiegate per ricreare alcuni ambienti internazionali e le fasi dell’indagine sviluppatesi negli anni successivi all’attentato.

Trama della serie tv La bomba sul volo Pan Am 103

Il 21 dicembre 1988 il volo Pan Am 103, partito da Londra e diretto a New York, esplode improvvisamente nei cieli sopra la cittadina scozzese di Lockerbie.

L’attentato provoca la morte di tutti i 259 passeggeri e membri dell’equipaggio, oltre a 11 persone che si trovavano a terra.

La serie segue le prime ore dopo la tragedia, mostrando il lavoro dei soccorritori e l’avvio di una delle più grandi indagini criminali mai condotte nel Regno Unito.

Parallelamente vengono raccontati gli sforzi congiunti della polizia scozzese e dell’FBI, chiamati a ricostruire la dinamica dell’attentato e a individuare i responsabili.

Accanto alla componente investigativa trova spazio anche il dolore delle famiglie delle vittime, che per anni continuano a chiedere verità e giustizia, affrontando ostacoli politici, diplomatici e giudiziari.

Spoiler finale

Nel corso degli ultimi episodi l’indagine porta all’identificazione dei principali responsabili dell’attentato grazie alla collaborazione tra investigatori britannici e statunitensi.

La serie ripercorre le tappe fondamentali dell’inchiesta internazionale, mostrando come il lavoro investigativo abbia richiesto anni di raccolta delle prove e di cooperazione tra diversi Paesi.

Il finale non punta sull’effetto spettacolare, ma mette al centro il significato della ricerca della verità e il lungo cammino delle famiglie delle vittime verso il riconoscimento delle responsabilità e della giustizia, ricordando come il disastro di Lockerbie abbia cambiato per sempre la sicurezza del trasporto aereo e la lotta al terrorismo internazionale.

Cast completo della serie tv La bomba sul volo Pan Am 103

Il cast principale comprende: