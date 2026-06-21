Su NOW e su Sky Atlantic arriva House of the Dragon 3, terza stagione della serie HBO ambientata circa duecento anni prima degli eventi di Il Trono di Spade. La nuova stagione è composta da otto episodi e prosegue il racconto della sanguinosa guerra civile dei Targaryen, conosciuta come la Danza dei Draghi.

Dopo gli eventi della seconda stagione, lo scontro tra i Neri, fedeli a Rhaenyra Targaryen, e i Verdi, sostenitori di Aegon II Targaryen, entra nella fase più devastante. La guerra non è più una minaccia: è ormai esplosa e coinvolge draghi, eserciti, grandi casate e famiglie divise dal desiderio di conquistare il Trono di Spade.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “House of the Dragon 3”

House of the Dragon 3 è una produzione HBO creata da Ryan Condal e George R.R. Martin, tratta dal romanzo Fuoco e sangue. Ryan Condal torna come showrunner e produttore esecutivo, mentre la terza stagione amplia ulteriormente la guerra per il controllo dei Sette Regni.

Al centro della storia ci sono ancora Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D’Arcy, e Alicent Hightower, interpretata da Olivia Cooke. Le due donne, un tempo legate da un’amicizia profonda, sono ormai schierate su fronti opposti e rappresentano due idee inconciliabili di potere, famiglia e successione.

Accanto a loro tornano Matt Smith nel ruolo di Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney nel ruolo di Aegon II Targaryen, Ewan Mitchell nel ruolo di Aemond Targaryen, Steve Toussaint nel ruolo di Corlys Velaryon, Fabien Frankel nel ruolo di Criston Cole e Rhys Ifans nel ruolo di Otto Hightower.

La terza stagione introduce anche nuovi personaggi decisivi per la guerra. Tra le novità più importanti ci sono James Norton, che interpreta Ormund Hightower, Tommy Flanagan, nel ruolo di Lord Roderick Dustin, e Dan Fogler, che dà volto a Ser Torrhen Manderly.

Dove è stata girata?

House of the Dragon 3 è stata girata nel Regno Unito, con una parte importante delle riprese realizzata nel Galles del Nord. Le location comprendono Beaumaris Pier, sull’isola di Anglesey, Craig Yr Undeb nel Gwynedd e il lago Ffynon Llugwy, nel parco nazionale di Eryri, conosciuto anche come Snowdonia.

Questi paesaggi vengono utilizzati per ricreare le coste, le fortezze, i campi di battaglia e le terre selvagge di Westeros. Le ambientazioni naturali del Galles contribuiscono a dare alla serie un tono epico, cupo e sempre più legato alla guerra.

La produzione ha lavorato anche negli studi britannici, dove sono stati ricostruiti gli interni di luoghi come Approdo del Re, Roccia del Drago, Harrenhal e le altre sedi del potere dei Targaryen.

Trama della serie tv “House of the Dragon 3”

La trama di House of the Dragon 3 riparte dopo l’inasprimento definitivo della guerra tra i due rami della famiglia Targaryen. Da una parte ci sono i Neri, guidati da Rhaenyra Targaryen e sostenuti da Daemon, Corlys Velaryon e dai cavalieri dei draghi che hanno scelto di schierarsi con lei. Dall’altra ci sono i Verdi, guidati da Aegon II, da Aemond e dalla famiglia Hightower.

Il conflitto arriva a una fase decisiva con la Battaglia del Gullet, uno degli eventi più attesi della stagione. La guerra si sposta dal confronto politico allo scontro totale: i draghi diventano armi di distruzione, le flotte si preparano alla battaglia e ogni alleanza rischia di cambiare il destino del regno.

Rhaenyra deve dimostrare di poter essere davvero una regina, mentre Alicent comprende che la guerra che ha contribuito ad alimentare non è più controllabile. Aegon II resta segnato dalle conseguenze degli eventi precedenti, mentre Aemond assume un ruolo sempre più centrale e pericoloso nella guida dei Verdi.

Anche i giovani Targaryen diventano decisivi. Jacaerys Velaryon, Baela Targaryen, Rhaena Targaryen, Alyn di Hull, Addam di Hull, Ulf e Hugh entrano sempre più nel cuore della guerra, tra nuove alleanze, cavalieri di draghi e tradimenti.

La terza stagione promette quindi una guerra sempre più brutale, dove nessun personaggio può sentirsi al sicuro. Il potere del Trono di Spade continua a dividere famiglie, distruggere legami e spingere tutti oltre i propri limiti.

Spoiler finale

Al momento dell’uscita della terza stagione, il finale di House of the Dragon 3 non è ancora disponibile. Gli episodi saranno pubblicati settimanalmente e il capitolo conclusivo della stagione arriverà soltanto dopo la messa in onda dell’ottavo episodio.

Le anticipazioni ufficiali confermano però che la stagione porterà al centro la Battaglia del Gullet, l’espansione della guerra tra Verdi e Neri e la progressiva caduta di ogni possibilità di pace. Il finale dovrebbe quindi lasciare Westeros in una situazione ancora più instabile, preparando il terreno alla quarta e ultima stagione della serie.

Cast completo della serie tv “House of the Dragon 3”

Il cast di House of the Dragon 3 riunisce i protagonisti delle prime due stagioni e diverse new entry legate alla guerra tra Targaryen, Hightower e grandi casate di Westeros.

Matt Smith : Daemon Targaryen

: Daemon Targaryen Emma D’Arcy : Rhaenyra Targaryen

: Rhaenyra Targaryen Olivia Cooke : Alicent Hightower

: Alicent Hightower Steve Toussaint : Corlys Velaryon

: Corlys Velaryon Rhys Ifans : Otto Hightower

: Otto Hightower Fabien Frankel : Ser Criston Cole

: Ser Criston Cole Ewan Mitchell : Aemond Targaryen

: Aemond Targaryen Tom Glynn-Carney : Aegon II Targaryen

: Aegon II Targaryen Sonoya Mizuno : Mysaria

: Mysaria Harry Collett : Jacaerys Velaryon

: Jacaerys Velaryon Bethany Antonia : Baela Targaryen

: Baela Targaryen Phoebe Campbell : Rhaena Targaryen

: Rhaena Targaryen Phia Saban : Helaena Targaryen

: Helaena Targaryen Jefferson Hall : Tyland Lannister

: Tyland Lannister Matthew Needham : Larys Strong

: Larys Strong Abubakar Salim : Alyn di Hull

: Alyn di Hull Clinton Liberty : Addam di Hull

: Addam di Hull Tom Bennett : Ulf

: Ulf Kieran Bew : Hugh Martello

: Hugh Martello Freddie Fox : Gwayne Hightower

: Gwayne Hightower Gayle Rankin : Alys Rivers

: Alys Rivers James Norton : Ormund Hightower

: Ormund Hightower Tommy Flanagan : Lord Roderick Dustin

: Lord Roderick Dustin Dan Fogler: Ser Torrhen Manderly

Dove vedere House of the Dragon 3 in tv e streaming

House of the Dragon 3 va in onda su Sky Atlantic ed è disponibile in streaming su NOW dal 22 giugno 2026. La stagione è composta da 8 episodi, con un nuovo episodio ogni lunedì.

Le prime due stagioni della serie sono disponibili on demand su NOW. Per recuperare la storia, è consigliabile rivedere soprattutto gli ultimi episodi della seconda stagione, dove il conflitto tra Rhaenyra e Aegon II entra nella sua fase più pericolosa.