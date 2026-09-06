Si intitola La Fattoria Maledetta la prima puntata di Cooper & Fry, nuova serie tv di Giallo. La rete dedicata alle produzioni poliziesche è visibile dalle ore 21:10 circa.

Cooper & Fry La Fattoria Maledetta, regista e dove è girata

Tratta dagli omonimi racconti scritti da Stephen Booth, la serie tv Cooper & Fry è originaria del Regno Unito. Qui, in particolare, ha debuttato su Channel 5 nel novembre dello scorso anno. La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Clapperboard.

La sceneggiatura di Cooper & Fry è scritta da Ben Court, Caroline Ip, Kit Lambert e Jeff Povey. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ryan Tohill e Jesse Quinones. La serie tv è ambientata nell’immaginaria cittadina di Edendale, nel Derbyshire, ma le riprese si sono svolte in diverse località dell’Irlanda, a partire dalla capitale Dublino.

Cooper & Fry La Fattoria Maledetta, la trama

Al centro della trama ci sono i due agenti di polizia Ben Cooper e Diane Fry. Il primo è interpretato da Robert James Collier, noto per aver preso parte a titoli come Dowton Abbey e Ackley Bridge. La seconda, invece, ha il volto di Mandip Gill, fra le protagoniste di Doctor Who.

Nel corso della prima puntata, intitolata La Fattoria Maledetta, durante i lavori di ristrutturazione in un’antica fattoria vengono rinvenuti due cadaveri e uno di loro è privo della testa. I due protagonisti iniziano subito a indagare per riuscire a scoprire quel che è accaduto. Per prima cosa è analizzata la storia della fattoria, che ha un passato tutt’altro che semplice: anni prima, infatti, si è verificata una tragedia che ha coinvolto la famiglia dei proprietari.

Spoiler finale

Nel primo appuntamento di Cooper & Fry emergono subito le differenze fra i due protagonisti. Cooper è molto attaccato alla sua terra d’origine e cerca di comprendere le dinamiche della comunità locale. Fry, invece, si è da poco trasferita e preferisce un approccio più oggettivo e razionale. Quando Fry scopre un segreto del folklore locale, per i protagonisti parte una corsa contro il tempo per rintracciare l’assassino.

Cooper & Fry La Fattoria Maledetta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova serie tv Cooper & Fry.