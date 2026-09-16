Mercoledì 16 settembre giunge alla conclusione, con l’ultima puntata, la fiction Erica Una detective per caso. La produzione seriale è proposta su Canale 5 in prima serata, subito dopo la fine di La Ruota della Fortuna.

Erica Una detective per caso ultima puntata, regista e dove è girata

Al centro del progetto seriale è confermata Vanessa Incontrada, che torna per la terza e ultima puntata a interpretare la protagonista Erica Magliani, una scrittrice di libri thriller. Co-produzione della RTI e della 7Verticale, la serie è girata in Toscana ed è tratta dai romanzi Erica Falck scritti da Camilla Läckberg. La ragia è di Ciro D’Emilio.

I primi due appuntamenti della fiction hanno registrato buoni ascolti. Il titolo, infatti, ha ottenuto una media share pari al 18,7%, con circa 2 milioni e 300 mila spettatori che hanno seguito su Canale 5 entrambi gli episodi. Con tali dati è lecito immaginare che il Biscione possa decidere di promuovere la fiction per una seconda stagione.

Erica Una detective per caso ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata della fiction, la protagonista ha oramai cambiato in maniera radicale la sua vita. Erica vive con Leonardo, di cui è sempre più innamorata. Nonostante l’uomo la supporti in ogni modo, tuttavia, il personaggio principale continua ad avere un blocco creativo che le impedisce di tornare a scrivere.

La situazione non può che preoccupare Laura, che chiede a Francesco di poter parlare con la sorella Erica. Quest’ultima, nonostante i tentativi, sembra determinata a mantenere il silenzio e a non confidarsi.

Spoiler finale

Le cose, nell’ultima puntata di Erica, sono destinate a cambiare ancora. Una tragica fatalità riaccende il bisogno di giustizia di Erica, che si ritrova per questo coinvolta in un nuovo caso da risolvere. Al centro di tale vicenda c’è la piccola Elisa, che la protagonista conosce bene in quanto è la migliore amica della nipote Giada. La giovane è in pericolo ed Erica prova a indagare, seppur consapevole di rischiare la sua vita.

Erica Una detective per caso ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza e ultima puntata di Erica Una detective per caso, in onda su Canale 5 e visibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity.