Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre va in scena la 1° giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. L’Italia ambisce ad essere grande protagonista del torneo grazie alla partecipazione del Milan e della Juventus.

Europa League 1° giornata programmazione tv, il Milan in scena a San Siro

Mercoledì 15 settembre scende in campo il primo team rappresentante del nostro paese. Si tratta del Milan di Ruben Amorim, che attualmente occupa la sesta posizione in classifica. I rossoneri, infatti, sono ancora imbattuti, avendo racimolato 2 vittorie e altrettanti pareggi, l’ultimo dei quali per 2 a 2 contro la Lazio in trasferta.

In occasione della 1° giornata del torneo, il Milan scende in campo di fronte al proprio pubblico, a San Siro. Dalle ore 21:00 affronta i portoghesi del Benfica, squadra anch’essa imbattuta in campionato con 5 vittorie e un pareggio.

Così come tutti gli altri match della competizione, Milan-Benfica è proposta in esclusiva su Sky, sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Sky Go e Now TV. A raccontare la sfida ci sono Stefano Borghi con Riccardo Montolivo, supportati dagli inviati Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

Europa League 1° giornata programmazione tv, la partita della Juventus

Per vedere la Juventus in campo in Europa League occorre attendere giovedì 17 settembre. Dopo il brutto ko in campionato nella trasferta contro il Sassuolo, i bianconeri giocano di fronte al proprio pubblico contro il NEC, compagine olandese rivelazione della passata stagione, capace di chiudere il proprio campionato al terzo posto.

La partita fra la Juventus e il NEC prende il via alle ore 21:00 ed è inserita nella programmazione tv di Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e Now TV. La telecronaca è affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. A bordocampo, come inviati, ci sono Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti.

In chiaro, su TV8, per ogni turno è trasmessa una delle migliori partite con protagoniste squadre estere. Giovedì 17 settembre dalle 21:00 è mandata in onda Besiktas-Olympique Marsiglia e i commentatori sono Massimo Marianella e Massimo Gobbi.

Gli studi di approfondimento

Su Sky, sia le partite del mercoledì che quelle del giovedì sono anticipate e precedute dagli studi di Sky Calcio Show, approfondimento guidato da Federica Masolin. Il martedì in studio ci sono Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini. Da mezzanotte il racconto passa ad After Party Show, guidato da Mario Giunta e con opinionisti in studio Stefano Borghi, Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo.