Domenica 18 ottobre esordisce Death Valley-Un attore a caccia di indizi. Si tratta di una delle novità del palinsesto di Giallo, che la propone dalle ore 21:10 circa.

Death Valley-Un attore a caccia di indizi, regista e dove è girata

Realizzata dalla BBC Studios, la produzione seriale mischia il genere del poliziesco a quello della commedia. Il titolo è originario della Gran Bretagna, dove ha debuttato lo scorso anno ottenendo un discreto successo al punto da essere rinnovato per una seconda stagione, che ha esordito a maggio.

Le riprese si sono concentrate soprattutto nel territorio adiacente a Penarth, nel Galles. La prima stagione è formata da un totale di sei episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno. Giallo ne propone due alla settimana nel prime time della domenica.

La regia è di Simon Hynd, mentre la sceneggiatura è scritta da Paul Doolan con la collaborazione di Nina Metivier.

Death Valley-Un attore a caccia di indizi, la trama

Al centro di Death Valley-Un attore a caccia di indizi c’è John Chapel, interpretato da Timothy Spall (la saga di Harry Potter e Il discorso del re). Quest’ultimo, nella produzione, è un attore che ha lavorato a lungo in una serie tv poliziesca e che con l’arrivo della pensione ha deciso di godersi la vita e ritirarsi in un piccolo borgo nel centro del Galles.

Le cose, tuttavia, non vanno come aveva previsto e a causa della sua lunga esperienza come attore si ritrova a collaborare con la detective locale Jane Mallowan, da tutti conosciuti come Janie, che ha il volto di Gwyneth Keyworth (Alex Rider, Black Mirror).

Spoiler finale

Nella prima puntata di Death Valley-Un attore a caccia di indizi, in onda il 18 ottobre, Janie si occupa della morte di un costruttore edile. Inizialmente tutto lascia pensare a un suicidio, ma quando l’investigatrice raccoglie la testimonianza di John Chapel, vicino di casa della vittima, si convince che si possa essere trattato di un omicidio e insieme indagano per scoprire la verità. In seguito, Janie e John devono cercare di far luce sulla morte di una donna, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto vicino a una cascata. L’indagine coinvolge da vicino la detective, in quanto la vittima era nel gruppo di scalatori della mamma.

Death Valley-Un attore a caccia di indizi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la nuova serie tv al via su Giallo domenica 18 ottobre.