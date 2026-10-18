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Serie tv poliziesche

Death Valley-Un attore a caccia di indizi, al via su Giallo la nuova serie tv: trama, cast e curiosità

Matteo Tuveri
18 Ottobre 2026 2 Minuti di lettura
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Domenica 18 ottobre esordisce Death Valley-Un attore a caccia di indizi. Si tratta di una delle novità del palinsesto di Giallo, che la propone dalle ore 21:10 circa.

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Death Valley-Un attore a caccia di indizi, regista e dove è girata

Realizzata dalla BBC Studios, la produzione seriale mischia il genere del poliziesco a quello della commedia. Il titolo è originario della Gran Bretagna, dove ha debuttato lo scorso anno ottenendo un discreto successo al punto da essere rinnovato per una seconda stagione, che ha esordito a maggio.

Le riprese si sono concentrate soprattutto nel territorio adiacente a Penarth, nel Galles. La prima stagione è formata da un totale di sei episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno. Giallo ne propone due alla settimana nel prime time della domenica.

La regia è di Simon Hynd, mentre la sceneggiatura è scritta da Paul Doolan con la collaborazione di Nina Metivier.

Death Valley-Un attore a caccia di indizi, la trama

Al centro di Death Valley-Un attore a caccia di indizi c’è John Chapel, interpretato da Timothy Spall (la saga di Harry Potter e Il discorso del re). Quest’ultimo, nella produzione, è un attore che ha lavorato a lungo in una serie tv poliziesca e che con l’arrivo della pensione ha deciso di godersi la vita e ritirarsi in un piccolo borgo nel centro del Galles.

Le cose, tuttavia, non vanno come aveva previsto e a causa della sua lunga esperienza come attore si ritrova a collaborare con la detective locale Jane Mallowan, da tutti conosciuti come Janie, che ha il volto di Gwyneth Keyworth (Alex Rider, Black Mirror).

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Spoiler finale

Nella prima puntata di Death Valley-Un attore a caccia di indizi, in onda il 18 ottobre, Janie si occupa della morte di un costruttore edile. Inizialmente tutto lascia pensare a un suicidio, ma quando l’investigatrice raccoglie la testimonianza di John Chapel, vicino di casa della vittima, si convince che si possa essere trattato di un omicidio e insieme indagano per scoprire la verità. In seguito, Janie e John devono cercare di far luce sulla morte di una donna, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto vicino a una cascata. L’indagine coinvolge da vicino la detective, in quanto la vittima era nel gruppo di scalatori della mamma.

Death Valley-Un attore a caccia di indizi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la nuova serie tv al via su Giallo domenica 18 ottobre.

  • Timothy Spall: John Chapel;
  • Gwyneth Keyworth: Jane “Janie” Mallowan;
  • Steffan Rhodri: Barry Clarke;
  • Alexandria Riley: Helen Baxter;
  • Rithvik Andugula: Evan Chaudhry.

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