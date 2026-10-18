Benvenuti a Death Valley è il primo episodio della prima stagione della serie tv Death Valley – Un attore a caccia di indizi, trasmessa da Giallo. I protagonisti sono Timothy Spall e Gwyneth Keyworth. La durata è di circa 46 minuti. In originale il capitolo è indicato come Episode 1 e inaugura il sodalizio fra un attore in pensione e una poliziotta.

John Chapel ha conquistato la notorietà interpretando l’ispettore Charles Caesar, ma vive ormai appartato nel Galles. Janie Mallowan conosce bene il suo personaggio televisivo e ne ammira l’intelligenza investigativa. La morte di un vicino li mette in contatto, creando una collaborazione nella quale l’esperienza recitativa deve misurarsi con prove e responsabilità reali.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Death Valley

La serie è creata da Paul Doolan. La regia del primo episodio è di Simon Hynd e la sceneggiatura è di Doolan, con materiale aggiuntivo di Sian Harries. La produzione è di BBC Studios, con Nikki Wilson come produttrice. La prima stagione comprende sei episodi; il debutto britannico è avvenuto su BBC One nel maggio 2025.

Timothy Spall interpreta John Chapel e il suo personaggio televisivo, Charles Caesar. Gwyneth Keyworth è la sergente investigativa Janie Mallowan. La comicità nasce dall’incontro fra il prestigio dell’attore e l’entusiasmo della poliziotta, ma il caso richiede che entrambi vadano oltre le prime impressioni. Il metodo di John parte dai comportamenti; Janie deve trasformare le intuizioni in un’indagine sostenibile.

Dove è girato Death Valley – Benvenuti a Death Valley

Death Valley è stato girato in Galles. La lavorazione della prima stagione ha utilizzato luoghi del Galles meridionale, fra cui Penarth e Llantwit Major, nell’area della Vale of Glamorgan. L’ambientazione gallese appartiene anche alla storia e contribuisce alla dimensione raccolta della comunità in cui vive John.

Per le sequenze della serie fittizia Caesar, la produzione ha lavorato al Museum of Welsh Life di St Fagans, nell’area di Cardiff. Questi inserti hanno un’identità visiva diversa dal presente narrativo: devono richiamare uno sceneggiato ambientato negli anni Cinquanta e trasmesso fra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Il contrasto distingue la sicurezza del detective televisivo dalla vita più disordinata dell’attore.

Trama di Death Valley – Benvenuti a Death Valley

Carwyn Rees, un imprenditore immobiliare, viene trovato morto con un’arma in mano. Sua moglie Danielle era fuori casa con un postino quando si è sentito uno sparo. L’ipotesi iniziale è il suicidio, soluzione che renderebbe il caso più semplice per il superiore di Janie, Barry Clarke.

Janie nota però dettagli che non si accordano con questa lettura. Un pacco appena consegnato contiene una guida turistica e alcuni segni nell’abitazione suggeriscono una ricostruzione più complessa. Durante le domande ai vicini incontra John Chapel. L’entusiasmo per l’attore interrompe per un momento il rigore professionale, ma John propone una prima osservazione: la morte non corrisponde al carattere della vittima.

L’inchiesta fa emergere contrasti legati agli affari di Rees, alle sue relazioni e a un progetto immobiliare contestato. John interviene senza avere un incarico ufficiale, convinto che interpretare motivazioni e abitudini possa orientare le domande. La poliziotta oscilla fra irritazione e interesse, mentre le intuizioni dell’attore aprono nuove piste.

Le testimonianze dei vicini e i rapporti fra Carwyn, Danielle e il socio Ceri Richardson complicano il quadro. La possibilità di denaro sottratto alla società offre un’apparente spiegazione del suicidio. John e Janie devono stabilire se questa versione sia davvero il risultato delle prove o sia stata costruita proprio per guidare la polizia verso una conclusione comoda.

Come finisce Death Valley – Benvenuti a Death Valley: il finale spiegato

Ceri Richardson ha ucciso Carwyn con la complicità di Danielle. I due hanno una relazione e temono di perdere il denaro che sperano di ottenere dalla morte dell’imprenditore, intenzionato a modificare il testamento. L’omicidio viene quindi mascherato da suicidio.

La falsa pista finanziaria serve a rendere credibile il gesto: Carwyn dovrebbe apparire come un uomo travolto dalla scoperta delle proprie irregolarità. John mette in discussione questa costruzione partendo dal carattere della vittima, mentre Janie ricompone gli elementi materiali del caso.

La soluzione inaugura la collaborazione dei protagonisti. L’attore non diventa improvvisamente un agente, ma dimostra che la capacità di leggere le persone può affiancare il lavoro investigativo. Janie, a sua volta, supera l’ammirazione per il personaggio televisivo e comincia a riconoscere il valore, e le complicazioni, dell’uomo che lo interpretava.

Cast di Death Valley – Benvenuti a Death Valley