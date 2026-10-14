Mercoledì 14 ottobre, su Giallo, va in onda la quarta puntata di The Chelsea Detective 4. La rete fruibile sul canale 37 del digitale terrestre propone l’appuntamento in prima serata, a partire dalle ore 21:10 circa.

The Chelsea Detective 4 quarta puntata, regista e dove è girata

Produzione originale della Expectation Television, la quarta stagione di The Chelsea Detective giunge al termine con la puntata odierna. Essa, proprio come le altre, ha una durata di circa 90 minuti e nel Regno Unito è andata in onda sull’emittente Acorn TV poche settimane fa, alla fine di agosto.

Le riprese della serie si sono svolte, come al solito, a Londra. In particolare, la troupe ha girato fra le vie del quartiere Chelsea, da cui prende il nome la fiction. Colui che ha curato la regia dell’episodio è Audrey Cooke, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Fincham.

The Chelsea Detective 4 quarta puntata, la trama

Durante la quarta puntata di The Chelsea Detective 4 i protagonisti Max Arnold (Adrian Scarborough) e Layla Walsh (Vanessa Emme) devono risolvere un nuovo caso misterioso.

La vittima si chiama Rowan Jameson ed è una star nel mondo dell’architettura, presente a Londra per ricevere un riconoscimento alla carriera. La notte prima della cerimonia di consegna del riconoscimento l’architetto muore dopo essere caduto dalla sua stanza di hotel.

Gli accertamenti sulla scena del crimine escludono la pista del suicidio e confermano che Jameson sia stato assassinato.

Spoiler finale

Nella quarta puntata di The Chelsea Detective, le attenzioni degli investigatori si concentrano su Victor Budimir, collega e storico rivale di Jameson. Le forze dell’ordine, infatti, scoprono che i due architetti avevano avuto un durissimo scontro legato a un progetto che coinvolgeva l’Università di Cambridge.

Mentre Victor Budimir è sotto torchio della polizia, però, un colpo di scena rimette l’intera indagine in discussione. I protagonisti vengono informati dell’omicidio di un dipendente dell’Università di Cambridge e la vittima aveva avuto, in passato, dei legami con Jameson. I detective Arnold e Walsh sono convinti che i due omicidi siano collegati tra loro.

The Chelsea Detective 4 quarta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del finale della quarta stagione della serie, proposto in prima visione assoluta in Italia nella giornata di mercoledì 14 ottobre su Giallo.