La stagione numero 5 di Le Indagini di Roy Grace prosegue con la puntata dal titolo Morto a prima vista. L’appuntamento è proposto giovedì 15 ottobre, dalle ore 21:10 circa su Giallo.

Le Indagini di Roy Grace 5 Morto a prima vista, regista e dove è girata

La quinta stagione della serie tv è formata da un totale di quattro episodi, dalla durata di circa 90 minuti ciascuno. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, Giallo, visibile sul canale 38 del digitale terrestre, ne propone uno alla settimana, nella prima serata del giovedì. Quello odierno è il secondo appuntamento. Le società che hanno lavorato alla realizzazione del titolo sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Brighton e Hove. La regia è curata da Jon Jones, mentre la sceneggiatura è firmata da Jess Williams.

Le Indagini di Roy Grace 5 Morto a prima vista, la trama

Durante l’appuntamento Morto a prima vista de Le Indagini di Roy Grace, il protagonista è chiamato a indagare su un nuovo, delicato caso. Al centro dell’inchiesta c’è un uomo di affari, il cui corpo privo di vita è rinvenuto all’interno di un noto hotel della città di Brighton.

Le prime analisi effettuate sulla scena del crimine sembrano far propendere per l’ipotesi del suicidio. Chi non crede a tale versione, però, è il protagonista Roy Grace, che decide comunque di indagare per sciogliere ogni dubbio.

Spoiler finale

Nel corso dell’episodio odierno, l’intuizione di Grace si rivela essere, ben presto, veritiera. Le forze dell’ordine, infatti, scoprono che la vittima, poco prima di morire, era rimasta coinvolta in una intricata truffa romantica avvenuta mediante internet. Mentre Roy Grace cerca di individuare i colpevoli, una persona si presenta alle forze di polizia per denunciare un furto di identità online avvenuto ai suoi danni.

Il personaggio principale si convince che le due vicende siano legate fra loro e decide di accelerare le indagini, temendo che il killer possa voler colpire nuovamente.

Le Indagini di Roy Grace 5 Morto a prima vista, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda puntata della quinta stagione di Le Indagini di Roy Grace 5, in onda giovedì 15 ottobre, dalle ore 21:10 circa su Giallo e in streaming su Discovery+.