Jacobs Un veterinario per agente Una ragazza sfortunata trama

Venerdì 13 novembre, su Giallo, va in onda la puntata intitolata Una ragazza sfortunata di Jacobs Un veterinario per agente. La rete, visibile sul canale 38 del digitale terrestre, propone l’appuntamento dalle ore 21:10 circa.

Jacobs Un veterinario per agente Una ragazza sfortunata, quattro nuove puntate

La società che ha curato la realizzazione di Jacobs Un veterinario per agente è la Triple Pictures GmbH. Nel nostro paese il titolo torna nei palinsesti di Giallo dopo circa un anno di assenza. L’ultimo ciclo di episodi inediti, infatti, è andato in onda nel mese di settembre dello scorso anno.

Al centro delle vicende torna, ancora una volta, Hauke Jacobs interpretato da Hinnerk Schönemann, ex poliziotto che ha scelto di cambiare vita e aprire una clinica veterinaria ma che, nonostante questo, continua a essere al centro dei casi di crimini che avvengono nella cittadina costiera di Schwanitz.

Sono quattro le puntate inedite che Giallo trasmette a partire da oggi, venerdì 13 novembre. Esse sono proposte per altrettante settimane nel prime time di Giallo. Le riprese si sono svolte, come di consueto, in Germania, nei territori dello Schleswig-Holstein che si affacciano sul Mar Baltico.

Jacobs Un veterinario per agente Una ragazza sfortunata, la trama

Nel corso della puntata Una ragazza sfortunata di Jacobs Un veterinario per agente il protagonista e Hannah Wagner lavorano sul ritrovamento di quattro cadaveri in una zona boschiva posta a poca distanza da Schwanitz. Si tratta, a tutti gli effetti, di un quadruplice omicidio che, in un primo momento, le forze dell’ordine ipotizzano sia legato a uno scambio di sostanze stupefacenti. Nel luogo del delitto, infatti, è presente della droga, mentre non c’è alcuna traccia di soldi.

Spoiler finale

Durante la puntata le indagini si concentrano, in particolare, su Moritz Hansen, una delle vittime. La pista seguita dagli investigatori porta a sua sorella Marie, conosciuta da tutti nel paese con il soprannome di ragazza sfortunata. Sorda dopo essere stata colpita da un fulmine, la donna, quando era solamente una bambina, era stata travolta dal lutto per la morte in un incidente dei genitori e della sorella.

Jacobs Un veterinario per agente Una ragazza sfortunata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’episodio di oggi di Jacobs Un veterinario per agente.

Hinnerk Schönemann: Hauke Jacobs;

Jana Klinge: Hannah Wagner;

Marleen Lohse: Jule Christiansen;

Anne Zander: Marie Hansen;

Cem Ali Gultekin: Mehmet Osker;

Stephan A. Tolle: Herr Toteberg;

Regine Hentschel: Frau Bleckmann;

Pascal Houdus: Moritz Hansen.