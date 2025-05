L’episodio “Il Corriere” fa parte della serie tv tedesca Jacobs un veterinario per agente, trasmessa su Giallo. La serie, il cui titolo originale è Nord bei Nordwest, è un mix tra crime e commedia, con protagonista Hauke Jacobs, un ex agente di polizia che si trasferisce nel villaggio di Schwanitz, sul Mar Baltico, per lavorare come veterinario.

Jacobs un veterinario per agente: trama dell’episodio “Il Corriere”

In “Il Corriere”, Hauke Jacobs, ex poliziotto diventato veterinario, vive una vita appartata e tranquilla nella cittadina costiera di Schwanitz, cercando di lasciarsi alle spalle il passato. Tuttavia, la quiete viene bruscamente interrotta quando il corpo senza vita di un corriere viene rinvenuto nei pressi del porto. L’uomo trasportava un pacco misterioso, la cui destinazione resta ignota.

Chiamata a indagare sul caso, la determinata agente di polizia Hannah Wagner coinvolge Jacobs, consapevole delle sue capacità investigative nonostante la sua riluttanza a tornare nel mondo delle forze dell’ordine. Inizialmente restio, Jacobs non può fare a meno di lasciarsi attrarre dai misteri che emergono man mano che l’indagine si approfondisce.

Il pacco si rivela contenere documenti compromettenti collegati a un traffico internazionale, coinvolgendo nomi insospettabili e collegamenti pericolosi che minacciano la sicurezza stessa della comunità. Ogni nuova scoperta trascina Jacobs sempre più a fondo, costringendolo a confrontarsi con verità scomode e con il dilemma tra proteggere la sua nuova identità e fare giustizia.

Spoiler finale

Tra inseguimenti, depistaggi e alleanze inattese, il film intreccia il fascino del thriller con il dramma personale di un uomo diviso tra il passato e il presente. “Il Corriere” unisce atmosfere nordiche e tensione crescente per raccontare una storia di verità nascoste, scelte morali e seconde possibilità, in un angolo remoto dove nulla è davvero come sembra.

Jacobs un veterinario per agente: cast dell’episodio “Il Corriere”

Ecco i principali attori dell’episodio:

Hinnerk Schönemann : Hauke Jacobs

: Hauke Jacobs Jana Klinge : Hannah Wagner

: Hannah Wagner Marleen Lohse : Jule Christiansen

: Jule Christiansen Henny Reents : Lona Vogt

: Lona Vogt Christoph Tomanek: Personaggio secondario

Dove è stato girato?

Le riprese di Jacobs: Un Veterinario per Agente si sono svolte principalmente in Germania, sfruttando location suggestive per ricreare l’atmosfera del villaggio di Schwanitz: